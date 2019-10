Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji ve Çevre Dairesi Başkanı Oğuz Can, kamunun yüzde 40'ın üzerinde enerji verimliliği potansiyeli olduğunu ve 2023 sonuna kadar kamuda yüzde 15 enerji tasarrufu sağlanacağını bildirdi.

Can, Uluslararası Enerji Verimliliği Konferansı'nda yaptığı konuşmada, sivil toplum örgütlerinin gelişiminde enerji verimliliği projelerinin önemli kazanımlara vesile olacağını ifade etti.

Enerji verimliliği alanının çok paydaşlı olduğunu belirten Can, bazı engellerin henüz aşılamadığını ve proje finansmanı gibi birçok konuda hala sıkıntılar olduğunu söyledi.

Can, enerji verimliliği alanında yapılan etütlerin reel projelere dönüşmesi konusunda çalıştıklarını vurgulayarak, "2012 Enerji Verimliliği Stratejik Belgesi, 2018 Enerji Verimliliği Eylem Planı gibi projelerle ilerlemeler kaydettik. 2015'te binin üzerinde binanın enerji verimliliği etüdü yapıldı. 164 arkadaşım 34 kamu kurumun etüdünü yaptı. Kamuda yüzde 40 üzeri verimlilik potansiyeli var. 15 Ağustos 2019 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2023 sonuna kadar kamuda yüzde 15 enerji verimliliğine geçilecek. Özel sektör ve kamu, binalarının enerji verimli hale getirilmesi hususunda destek vermeli. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı zaten projenin ana sahiplerinden. 200 milyon dolarlık finansman sağlayan Dünya Bankası ile Maliye ve Hazine Bakanlığı da projeye destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl başlatılan enerji performansı sözleşmesine ilişkin ikinci mevzuatın hazır olduğunu aktaran Can, "Bugün AB, Yunanistan ve İspanya'dan katılımcılarımız var. Onların tecrübelerini dinleyeceğiz. Enerji verimliliği konusunda hata yapmamalıyız." diye konuştu.

"Enerji verimliliği projeleri AB politikalarına katkı sağlıyor"

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Ahmet Hakan Atik de enerji verimliliği projelerinin, Türkiye'nin enerji ve AB politikalarına katkı sağladığını belirtti.

Sivil toplum kuruluşlarının bu süreçte önemli rol oynadığına dikkati çeken Atik, "AB'ye yaklaşık 15 yıldır katılım müzakere süreci yönetiyoruz. Bu projeler, AB sürecinde elimizi oldukça güçlendiriyor. Süreç devam ederken çeşitli kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin gerçekleştirdiği projeler için AB fonlarını kullanmayı önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Atik, ayrıca enerji verimliliği ve tasarrufu alanında yeni teknolojilerin, yeni alanları günlük hayatımıza dahil ettiğini söyledi.

Kaynak: AA