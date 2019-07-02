02.07.2019 14:23
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Uluslararası Erciyes dağ maratonu başlıyor

Uluslararası Erciyes dağ maratonu başlıyor

KAYSERİ'de bu yıl 4'üncüsi düzenlenecek Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu 200'den fazla atletin katılımı ile Cuma günü başlayacak.


KAYSERİ'de bu yıl 4'üncüsi düzenlenecek Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu 200'den fazla atletin katılımı ile Cuma günü başlayacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Middle Earth Travel iş birliği bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek olan '4'üncü Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu' 5-6 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Merkezi İsviçre 'de bulunan ve dağ koşularının dünyadaki yönetici kurumu olan Uluslararası Patika Koşuları Birliği tarafından da tanınan Erciyes Dağ Maratonu'na Amerika, Fransa, Almanya, İspanya, Rusya, Polonya , Güney Afrika gibi ülkelerden 200'den fazla atlet kayıt yaptırdı. Yarışlar 64K, 25K, 12K ve Vertical Kilometer VK olmak üzere 4 farklı etapta yapılacak.


- Kayseri
Kaynak: DHA
Kayseri , Erciyes , Spor

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