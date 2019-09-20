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Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları

Kayseri'de düzenlenen Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları'nın ilk ayağı sona erdi.

20.09.2019 17:02Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları
Kayseri'de düzenlenen Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları'nın ilk ayağı sona erdi.
Uluslararası Bisiklet Birliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Velo Erciyes iş birliği ile düzenlenen yarışın 144 kilometrelik ilk etap mücadelesi, Develi ilçe meydanında tamamlandı.
Develi ilçe meydanında yarışa başlayan sporcular, daha sonra Tomarza ilçesi ve köylerini geçip yine Develi'de meydandaki bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı.
Belarus, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Fas, Irak ve Türkiye'den 100 sporcunun mücadele ettiği yarışta ilk etap sonunda birinciliği Nikolai Shumov (Belarus) elde ederken Türk sporculardan Onur Balkan ikinci, Ahmet Örken üçüncü sırayı aldı.
Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları'nın ikinci etap mücadelesi yarın Anadolu Harikalar Diyarı önünden başlayacak. Bünyan istikametinden devam edecek 133 kilometrelik parkurdaki yarış Kayseri Bilim Merkezi önünde son bulacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kayseri, Spor

Kaynak: AA

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