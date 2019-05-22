Uluslararası Erzincan
Tarihi Sempozyumu, Erzincan Valiliği ve Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesinin himayeleriyle 26 Eylül
2019 Perşembe günü "Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erdoğan Büyükkasap
Kongre Merkezinde" başlayacak ve 28 Eylül Cumartesi günü sona erecek. Doğu Anadolu Bölgesi
'nin Yukarı Fırat
Bölümü'nde yer alan Erzincan şehri, kendi adı ile anılan ovanın tamamından oluşmaktadır. İdari yapılanmasını büyük ölçüde coğrafi şartların belirlediği Erzincan ve muhtelif dönemlerde ona bağlı idari birimler, tarihi süreçte farklı millet ya da toplulukların yerleşim alanı olmuştur. Erzincan, birkaç bin yılı aşkın süredir üzerinde yaşadığımız coğrafyanın en zengin tarihi ve kültürel kaynaklarını bağrında barındıran yerleşim alanlarından birisidir. Erzincan Tarihi üzerine yapılan çalışmalara ilave olarak, bu sempozyum ile ortaya konulacak yeni yorumlar, şehrin geçmişine ait değerlerinin tespit edilmesi, gelecek nesillere aktarılması ve tanıtılması açısından önemli bir merhale olacaktır. Bu sempozyum, bir şehrin doğal afetler ve beşeri sebeplerden dolayı kaybolmuş geçmişine yapılacak bir atıftır.
Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, Erzincan Valiliği ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin himayeleriyle 26 Eylül 2019 Perşembe günü "Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezinde" başlayacak ve 28 Eylül Cumartesi günü sona erecek.
Bu sempozyum ile Erzincan ve çevresi tarihine dair yeni tespitleri ortaya çıkarmak, bilimsel konuları yaymak ve tanıtmak amaçlanmaktadır. Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumuna yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda bilim insanı katılacaktır. Sempozyum çalışmaları Erzincan özelinde: Urartu, Roma
, Bizans, Selçuklu
, Mengücekli, Eratna, Mutaharten, Karakoyunlu
, Akkoyunlu, Safevi, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti
dönemleri, Nüfus, Tarikatlar, Din ve Mezhepler, Ayaklanmalar, İsyanlar, Türk-Ermeni İlişkileri, Tarihi-Coğrafya, Şehir ve Mimari, Göç ve İskan, Edebiyat
Tarihi, İktisat Tarihi, Arkeoloji
, Sanat Tarihi, Tıp Tarihi, Vakıflar, Hatıralar, Biyografiler ve Otobiyografiler gibi başlıkları altında icra edilecektir. Kısaca Erzincan ve idari açıdan bağlantılarının tarihi süreçteki durumunun ortaya konulması hedeflenmekte. - ERZİNCAN
26 Eylül
, Erzincan
, Güncel
Kaynak: İHA