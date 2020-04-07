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Uluslararası Finans Enstitüsü: Brüt hükümet borçlanmaları martta rekor kırdı

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), brüt hükümet borçlanmalarının mart ayında rekor oranla 2,1 trilyon dolar arttığını bildirdi.

07.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:06
Uluslararası Finans Enstitüsü: Brüt hükümet borçlanmaları martta rekor kırdı
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), brüt hükümet borçlanmalarının mart ayında rekor oranla 2,1 trilyon dolar arttığını bildirdi.
IIF'nin yayınladığı "Küresel Borç Monitörü" raporuna göre, geçen yıl küresel borç tutarı 10 trilyon dolar artarak 255 trilyon dolarla rekor kırdı.
Rapora göre, 2019'un sonunda toplam borç dünyadaki gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) üç katını (yüzde 322) aşarak, 2008 finansal krizdeki seviyenin 40 puan üzerine (87 trilyon dolar daha fazla) ulaştı. 2018'de küresel borçlar 3,3 trilyon dolar artış göstermişti.
IIF, martta hükümetlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için teşvikler açıklamasıyla brüt hükümet borçlanmalarının martta aylık rekor seviye olarak 2,1 trilyon dolara ulaştığını belirtti.
Gelişmekte olan ülkelerin borcu 71,1 trilyon dolar
Gelişmekte olan piyasalarda yükselen borç seviyesine vurgu yapılan raporda, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Brezilya ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin hane halkı ve şirketlerin borcunu içeren toplam borcunun geçen yıl 71,1 trilyon dolara ulaştığı bildirildi.
Bu borcun gelişmekte olan ekonomilerin toplam GSYH'ye oranı yüzde 220'ye yükselerek rekor seviyeye çıktı. 2007'den beri Güney Afrika, Şili, Brezilya ve Arjantin'in borçlarının GSYH oranı 25 puandan fazla artarken,Türkiye ve Hindistan'ın borçlarında ılımlı bir düşüş görüldü.
IIF, ülkeler için borçlarına yönelik yeniden finansman riski uyarısı yaparak, 4,3 trilyon doları gelişmekte olan piyasalarda olmak üzere, 20 trilyon doların üzerinde küresel tahvil ve kredinin 2020'nin sonuna kadar vadeli olduğunu belirtti.
Rapora göre, gelişmekte olan piyasaların 2020'nin sonuna kadar 730 milyar dolarlık döviz borcunu yeniden finanse etmesi gerekiyor.
"Kovid-19'a verilen mali tepkiyle borç yükünün bu yıl dramatik şekilde arttığını göreceğiz"
IIF Sürdürebilirlik Araştırma Direktörü Emre Tiftik, konuya ilişkin değerlendirmesinde, küresel ekonominin yüzde 3 daralmasıyla net hükümet borçlanmalarının iki katına çıkması senaryosunda, küresel borcun GSYH'ya oranının bu yılın sonunda yüzde 342'ye yükselebileceğini belirtti.
Tiftik, "Kovid-19'a verilen mali tepkiyle borç yükünün bu yıl dramatik şekilde arttığını göreceğiz. Koronavirüs pandemisinin ölçeği ve süresi hakkındaki önemli belirsizlik nokta tahminlerini zorlaştırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Hükümet, Güncel
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