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Uluslararası Finans Enstitüsü küresel büyüme tahminini üçüncü kez aşağı yönlü revize etti

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl için küresel büyüme tahminini son 35 günde üçüncü kez aşağı yönlü revize ederek yüzde eksi 1,5'ten yüzde eksi 2,8'e çekti.

09.04.2020 22:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:04
Uluslararası Finans Enstitüsü küresel büyüme tahminini üçüncü kez aşağı yönlü revize etti
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl için küresel büyüme tahminini son 35 günde üçüncü kez aşağı yönlü revize ederek yüzde eksi 1,5'ten yüzde eksi 2,8'e çekti.
IIF'den yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılması ve halk sağlığı sorunu oluşturması nedeniyle küresel ekonomik görünümün hızla değiştiği vurgulandı.
Enstitü olarak küresel ekonomik büyümenin geçen ekim ayında yapılan tahmine göre yüzde 2,6 seviyesinde olacağının öngörüldüğü hatırlatılan açıklamada, "2020 Küresel GSYH yüzde eksi 2,8'e düşürdük. Bu, Kovid-19 şokunun küresel ekonominin yüzde 2,1 daraldığı 2009 küresel finansal krizinden daha kötü olduğu anlamına gelir. " ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, bu yıl gelişmekte olan piyasalarda daha belirgin bir ekonomik daralmanın beklendiği belirtilerek, gelişmekte olan ekonomilerde benzeri görülmemiş bir sermaye çıkışının olduğu vurgulandı.
Açıklamaya göre, Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin 2020 ekonomik büyüme tahminini yüzde eksi 4,7'den yüzde eksi 5,7'ye çeken Enstitü, Japon ekonomisindeki daralma tahminini yüzde eksi 2,6'dan yüzde eksi 4,2'ye revize etti.
ABD ekonomisindeki daralmaya ilişkin tahmini yüzde 2,8'den yüzde 3,8'e çeken IIF, Rusya ekonomisinin küçülme tahminini yüzde 1,3'ten yüzde 3,1'e çıkardı.
- Çin ekonomisi yüzde 2,1 büyüyecek
Asya Pasifik ülkeleriyle gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme tahminlerine de yer verilen açıklamaya göre, Çin ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 2,8'den yüzde 2,1'e revize edildi.
23 Mart'taki araştırmada, bu yıl yüzde 2,9 büyüme öngörülen Hindistan ekonomisi için söz konusu rakam yüzde 0,3 daralma şeklinde değiştirildi.
Gelişmekte olan ülkelerden Arjantin ekonomisinin bu yıl yüzde 5,7, Brezilya'nın yüzde 4,1 ve Meksika'nın yüzde 5,8 daralacağı tahmin edildi. Bu ülkelere ilişkin büyüme tahminleri 24 Mart'ta Arjantin için yüzde eksi 3,1, Brezilya için yüzde eksi 1,8 ve Meksika için yüzde eksi 2,8 olarak belirlenmişti.
Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 0,6'dan yüzde eksi 2,7'ye revize edildi.
IIF, Ekim 2019'daki açıklamasında, küresel büyüme tahminini yüzde 2,6 olarak açıklamıştı. Bu tahmini ilk olarak 5 Mart'ta yüzde 1,6'ya düşürmüştü. 23 Mart'ta ise söz konusu büyüme tahmini Kovid-19 salgınının yayılmasından dolayı yüzde eksi 1,5'ye revize etmişti. Bugün küresel büyüme tahmininin yüzde eksi 2,8'ye çekilmesi son 35 günün üçüncü aşağı yönlü revizesi olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Mart, Güncel
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