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Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali başvuruları başladı

Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nin başvuruları başladı.

16.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:04
Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali başvuruları başladı

Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nin başvuruları başladı.

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 1-6 Kasım'da Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirilecek.

Film gösterimlerinin yanı sıra üç ayrı yarışmada sinemacıları ağırlayacak festivalde, "Alman Sinemacılar Gözü ile Türk Filmleri Uzun Metraj Film Yarışması" ve "Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması" yapılacak. Festivalde bu yıl ilk kez düzenlenecek "Belgesel Yarışması"nda da belgeselciler en iyi belgesel ödülü için mücadele edecek.

Yarışmalarda farklı kategorilerde ödüller dağıtılacak ve "Alman Sinemacılar Gözü ile Türk Filmleri Uzun Metraj Film" ve "Belgesel" yarışmalarına 30 Nisan'a kadar "serapla@yahoo.com" adresinden, "Üniversitelerarası Kısa Film Yarışmasına" ise 15 Mayıs'a kadar haticeaskininfo@gmail.com adresinden başvuru yapılabilecek.

Festival Başkanlığını Hüseyin Sıtkı'nın üstlendiği festivalin programı ise ilerleyen zamanlarda açıklanacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Film Festivali, Frankfurt, Güncel
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