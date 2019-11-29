Haberler » Güncel » 'Uluslararası Fransızca Öğretmenleri Günü' İstanbul'da kutlandı - Haber

"Uluslararası Fransızca Öğretmenleri Günü" İstanbul'da kutlandı

Uluslararası Fransızca Öğretmenleri Federasyonu (FIPF) tarafından bu yıl ilk kez ilan edilen 28 Kasım Uluslararası Fransızca Öğretmenleri Günü, İstanbul Fransız Sarayı'nda verilen davetle kutlandı.

29.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:02
Uluslararası Fransızca Öğretmenleri Federasyonu (FIPF) tarafından bu yıl ilk kez ilan edilen 28 Kasım Uluslararası Fransızca Öğretmenleri Günü, Fransız Sarayı'nda verilen davetle kutlandı.
'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, davetin ev sahipliğini Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter ile Institut Français Türkiye Genel Müdürü ve Kültür Etkinlikleri ve İşbirliği Müsteşarı Jean-Jacques Victor yaptı. Etkinliğe Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı ile Türkiye'deki üniversitelerin Fransızca bölüm başkanlarının yanı sıra çok sayıda Fransızca öğretmeni katıldı.
Bertrand Buchwalter, dünyada 900 bin Fransızca öğretmeninin 132 milyon öğrenciye Fransızca öğrettiğini belirterek, öğretmenlerin Fransızcayı bir yabancı dil ve iletişim aracı olarak görmekten ziyade kültürel çeşitliliğe, insanlığın ortak değerlerine ve evrensel özgürlüğe doğru yeni ufuklar açan bir dil olarak gördüğünü ve bu dile gönülden bağlı olduğunu vurguladı.
Jean-Jacques Victor, büyükelçiliğin üniversitelerin ilgili departmanlarında formasyonlar düzenlediğini kaydederek, her yaz 50 civarında öğretmene Fransa'da formasyon bursu verildiğini, 2 yılda bir yaz okulu düzenlendiğini ve Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan protokol kapsamında devlet okullarında görev yapan Fransızca öğretmenlerine Ankara ve Fransa'da formasyon verildiğini anlattı.
Adnan Boyacı, 2023 Vizyon Belgesi'nin stratejik amaçları ve eylemleriyle eylem planı olma niteliği taşıdığına işaret ederek, "Arkasındaki takvimle Türkiye'de dip dalgası yaratabilecek bir reform hareketi öğretmenlerimizle birlikte Milli Eğitim Bakanlığımızın desteğiyle hazırlanan bir belge. Bu belge doğrultusunda yabancı öğretmenlerin mesleki gelişimi bizim öncelikli hedefimiz arasında yer alıyor." dedi.
Konuklar arasında yapılan çekilişle Institut Français tarafından 2 kişiye Fransa'ya gidiş-dönüş uçak bileti hediye edildi.

İstanbul, Fransa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:20 Kadınlar, yüzü asitle yakılan berfin'e sahip çıktı
17:20 Güngören'de otomobillerin üzerine ağaç devrildi
17:15 Cri Du Chat Sendromu Anadolu Üniversitesi'nde konuşuldu
17:15 Eşine şiddet uygulayan çalışanın maaşının yarısı şiddete maruz kalan kadına veriliyor
17:15 Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı bütçesi 2 milyar 254 milyon TL
16:37 Türkiye, JCR Avrasya'nın yüzde 85'ini alarak bir taşla 3 kuş vurdu
16:32 İBB'de işten çıkarılan işçiler, 100 bin imza topladı
16:14 Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum
15:54 Irak'ta sular durulmuyor! Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı
15:39 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir
14:47 Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
12:03 Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı
20:23 Gaziantep'te karısına sokak ortasından şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı
29.11.2019 17:21:13