Haberler » Spor » Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu - Spor

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu

Futbolcu menajeri Ahmet Bulut, Galatasaray'a transferinde aracı olduğu Radamel Falcao'yla ilgili, "Falcao, bence 2-3 hafta içinde sakatlıktan döner. Falcao, bir Van Persie değil. Sakat gelmedi.

21.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:32Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu
Futbolcu menajeri Ahmet Bulut, 'a transferinde aracı olduğu Radamel 'yla ilgili, "Falcao, bence 2-3 hafta içinde sakatlıktan döner. Falcao, bir Van Persie değil. Sakat gelmedi." dedi.
Ahmet Bulut, Sabah gazetesi tarafından Borsa İstanbul Yerleşkesi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Forumu'ndaki "Türkiye Transfer Piyasası" adlı oturuma katıldı.
Burada açıklamalarda bulunan Ahmet Bulut, Falcao'yla ilgili "Aldığı rakam abartı değil. Sneijder ve Drogba'dan fazla değil. Monaco'da daha fazla alıyordu. Galatasaray'ın avantajı Şampiyonlar Ligi'nde oynamasıydı. Valencia ve Sevilla da istiyordu. Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takımı'na gitmek için ve bir de taraftarlar için Galatasaray'ı istedi. Çocuk müzmin sakat değil. Falcao, bence 2-3 hafta sonra döner. Falcao, bir Van Persie değil. Sakat gelmedi." ifadelerini kullandı.
Ahmet Bulut, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i de eleştirdi. Dursun Özbek'in verdiği sözleri tutmadığını belirten Bulut, şunları kaydetti:
"Dursun Özbek, Galatasaray'a yakışmayan bir başkandı. Galatasaray başkanı söz verdiği zaman yerine getirmeli. Ben ona 3 iş yaptım. Bruma'yı 15 milyon avroya sattım. Başkana, 'menajerlik mukavelesi yapalım.' dedim. Bana, 'Başka işler yapalım, hallederiz.' dedi. Sonra Feghouli ve Belhanda'yı getirdim yine 'haftaya mukavele yaparız.' diye diye seçime gitti. 'Kazanacağım.' dedi kaybetti. Mustafa Cengiz göreve gelince, 'Senin gibi bir profesyonel, nasıl mukavele alamadı.' dedi. Bende 'Karşımdaki Galatasaray başkanı, Langaspor'un değil.' dedim. İlk defa orada kazık yemiştim."
Ahmet Bulut, menajerliğini yaptığı Süper Lig'in en genç golcüsü olarak tarihe geçen İstikbal Mobilya Kayserispor'un 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir'le ilgili ise, "3 büyük kulübe vermek istemiyorum. Eğer onlara verirsem, Avrupa'ya satamam. Bir sene daha Kayseri'de oynasın, sonra Avrupa'ya bir kulübe veririz. Çocuk benim malım değil, kulüpte mukavelesi var. Çocuğun hakkını kollamak için şartları zorlarım." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Bulut, Galatasaray, Futbol, Falcao, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
20:46 Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
20:45 Alanyaspor Teknik Direktörü Bulut: "Karamsar değilim, iyi oynuyoruz"
20:37 Sörloth'un kız arkadaşı Lena Selnes: Sörloth Türkiye'de çok mutlu
20:34 Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
20:20 Erol Bulut: "Hedefimiz Göztepe maçından 3 puan almak"
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
19:44 St. Pauli, Enver Cenk Şahin'in sözleşmesini feshetti!
19:07 Bülent Uygun: Emre Demir'i Real Madrid, Barcelona ve Chelsea takip ediyor
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
18:05 "Messi daha iyi" sözlerini duyan Ronaldo'nun yaptığı hareket şaşırttı!
17:57 Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi! Sözleşmeyi beğenmedi
17:45 Volkswagen, ertelediği Manisa fabrikası için kesin kararı yıl sonunda verecek
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
17:17 Eski sevgilisi Dilan'ı öldüren katilden mahkemede kan donduran sözler: Beni mecbur bıraktı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
21.11.2019 20:46:26