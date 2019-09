Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali kapsamında yapılan "Geleceğin Şefleri Yemek Yarışması"nda down sendromlu 9 çocuk birincilik için mücadele etti.Gaziantep'in, "dünyanın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olması" hedefiyle düzenlenen festival kapsamında Festival Park'ta gerçekleştirilen yarışmaya katılan down sendromlu 9 çocuk, menemen yaptı.Çocukların hazırladığı menemenler, jürinin takdirini toplarken, yarışma sonucunda 9 yemek de birinci seçildi.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te engelsiz mutfakla, engelli çocukların önündeki engelleri kaldırmak istediklerine söyledi.Engelli çocukların eğitimine ve sağlığına olduğu kadar istihdamına da önem verdiklerini aktaran Şahin, "Down sendromlu çocuklar için koruyucu iş yerleri yaptık, mutlu kafe açtık. Mutlu kafede çok mutlu bir şekilde öz güvenleri gelişti. Bu çocuklarımız şimdi yarışmada menemenle yarıştılar. Olağanüstü heyecanlılar, çok mutlular. Şu anda yemek yapar ve yarışır hale geldiler. Bu olağanüstü bir heyecan, olağanüstü bir nokta. Ben de onların heyecanını ve mutluluğunu görünce yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu görüyorum. İnşallah bu lezzet yolculuğumuz, bu hedefimiz doğru bir yolculuk oldu. Hızla büyüyerek yoluna devam edecek." diye konuştu."1 milyon ziyaretçi geldi"Başkan Şahin, yerelden evrensele, gelenekten geleceğe Anadolu'nun, Gaziantep'in farkını bütün dünyaya anlatmak istediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:"Dünyanın lezzet başkenti olduğumuzu bütün dünyaya ispatlamayı hedefledik. Bunun için uluslararası boyut çok önemliydi. Bugün bu festivalde San Sebastian'da, Lyon'da, Paris'te ve Londra'da kim ne konuşuyorsa bütün profesyoneller burada. Bu çok önemli bir başlangıç. Akademisyenler burada, bu işin eğitimini alanlar, öğrenciler burada, öğrenciler yarışıyor. Çocuklar burada, engelliler burada, esnaf burada, halk burada. Dolayısıyla biz bütün kesimleri buraya aldığımızda festivalin başlangıcından bu yana bir milyon ziyaretçimiz oldu. Bu olağanüstü bir başarı ve inşallah önümüzdeki süreçte, 'Nereye gideyim, ne tadayım' deyince diyoruz ki Gaziantep'e gelin, Anadolu'ya gelin. Çünkü burada büyük bir lezzet var. Büyük bir tarih ve medeniyet var. Beş antik kenti görmek istiyorsanız, Osmanlı'yı, Selçuklu'yu, Hitit'i, Roma'yı, İslam medeniyetini görmek istiyorsanız buraya gelin. Dünyanın lezzet başkenti olmaya giderken topraktan, güneşten, tarihten gelen medeniyeti görmek istiyorsanız buraya gelin. Sofra birleştiriyor, sofra paylaştırıyor, sofra kardeşliği arttırıyor. Sofra ile biz dünya barışını tesis edeceğiz, çok mutluyuz. Herkese hoş geldiniz diyoruz. İnşallah gelecek yıl bunu iki katına çıkararak yolumuza devam edeceğiz."Gaziantep'in gıdaya dayalı sanayide önemli bir yerde olduğunu ve bu alanda markalaştığını dile getiren Şahin, "Bir taraftan topraktan gelen yerel ürünleri oraya taşırken büyük bir zincir var. Zincirin en önemli kısmı uluslararası market zincirlerine yerel ürünleri sokabilmek. Şu anda hızla bunlar oluşuyor. Venezuela'dan gelen bir grup buradaki bütün nar ekşilerini aldı. Filipinliler, şu anda sumak ekşimizi istiyor. Oğuzeli'nde hanımlar, dolmalık yetiştiremiyor, kurutmalık yetiştiremiyor. Dolayısıyla şehir ekonomisine bakınca çok büyük, her kesimi ilgilendiren büyük bir büyüme var. Bundan da halk çok memnun." şeklinde konuştu.Şahin, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne 4 milyon yerli turist geldiğini ifade ederek, hedeflerinin Japon ve Çinli turistler olduğunu kaydetti. Şahin, "İnşallah Asya turistini bölgeye getirdiğimizde, Kapadokya'ya gelen 3 milyon turisti bölgeye getirdiğimizde bölge her türlü sorunlardan arınmış olacak, ekonomik olarak güçlenmiş, bütün dünyaya örnek bir Gaziantep modelini göstermiş olacağız." dedi.