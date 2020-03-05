Uluslararası göç filmleri festivali 18-22 Nisan'da Gaziantep'te

Dünyanın en geniş katılımlı tematik film festivali olmak üzere yola çıkan; "Uluslararası Göç Filmleri Festivali", 18-22 Nisan tarihleri arasında Gaziantep 'te gerçekleşecek. İnsanlığın gündeminden hiç düşmeyen göç olgusuna, Uluslararası Göç Filmleri Festivali ile ayna tutulacak. 50'den fazla filmin gösterileceği festival, insanlığın ortak kaderi göç olgusunu medeniyete katkıları bakımından yeniden anlamaya davet edecek.

Yerli ve yabancı 500'ün üzerinde sinemacı, basın mensubu, sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve konuyla ilgili akademisyenleri ağırlamayı planlayan festival, sinema üzerinden göç ve göçmen meselesi hakkında farkındalık yaratmaya çalışacak. Etkinlik sırasında göç ve medeniyet temalı filmler üzerinden iki kategoride yarışma düzenlenecek. Uluslararası Uzun Metraj ve Uluslararası Kısa Metraj yarışmaları sonucunda üç ayrı ödül verilecek.

Maruz kaldıkları insanlık dışı koşullar sebebiyle doğduğu ve büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kalan milyonlarca göçmene kucak açan Türkiye , dünyanın en büyük ve geniş kapsamlı tematik film festivaline ev sahipliği yapacak. 2011 yılından beri bu anlamda desteğini hiç esirgemeyen Türkiye, şimdi de sinema sanatıyla göçmen meselesini bir araya getiriyor ve farkındalık için sesini daha yüksekten duyurmayı hedefliyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen "Uluslararası Göç Filmleri Festivali" ilk kez 18-22 Nisan tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

HEDEF, GÖÇ VE GÖÇMEN KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Festival, Türkiye'den başlayarak, göç eden veya göç alan topluluklarla ilgili konuları araştıran filmleri karşılayarak tüm dünyadaki göçe dikkat çekmeyi hedefliyor. Festival ağırlıklı olarak göç, göçmenler, mülteciler ve göçün kültürel etkileri konularında filmlere ve/ veya göçmen bir yönetmen tarafından yönetilen filmlere odaklanıyor. Uluslararası Göç Filmleri Festivali, Türkiye'de sayıları her geçen gün artan mültecilere dikkat çekmeyi ve bu konuda farkındalık yaratmayı, sinema aracılığıyla göçlerin tarih boyu toplumlara katkılarını gündeme getirmeyi amaçlıyor.

50'DEN FAZLA FİLM, YÜZLERCE KATILIMCI

Uluslararası Göç Filmleri Festivali, göç ve göçmen meselelerine odaklanacak, mültecilerin adaptasyon süreçleri hakkındaki filmlere yer verecek, paneller düzenleyecek, konser etkinlikleri ve çalıştaylar oluşturacak.

500'ün üzerinde sinemacı, basın mensubu, STK katılımcıları ve konuyla alakadar akademisyenleri ağırlamayı planlayan festival, sinema üzerinden göç ve göçmen meselesi hakkında farkındalık yaratmaya çalışacak. Festival boyunca göç ve medeniyet temalı 50'den fazla film gösterime sunulacak. Gaziantep'teki bu ilk yılda UNICEF de organizasyonun bir parçası olacak, etkinlik sırasında uluslararası kısa film yarışması düzenleyecek ve ödüllendirilecek.

GÖÇ VE MEDENİYET TEMALI FİLMLER ÖDÜLLENDİRİLECEK

Dünyada ve Türkiye de son beş yılda önemli festivallerde ödüle layık görülmüş filmler arasından yapılacak seçkiyle oluşacak eserler belli temalar üzerinden yarışarak en iyilerini belirleyecek. Göç ve medeniyet temalı filmler üzerinden iki kategoride yarışma düzenlenecek. Uluslararası Uzun Metraj ve Uluslararası Kısa Metraj yarışmaları sonucunda üç ayrı ödül verilecek. Bunların ilki, En İyi Uzun Metraj Film Ödülü olacak ve 15.000 Euro para ödülü verilecek. İkincisi, en iyi senaryoya verilecek 5.000 Euro değerindeki "İlham Verici Senaryo Ödülü" olurken, üçüncüsü, yine 5.000 Euro olarak belirlenen "En İyi Kısa Metraj Film Ödülü" olacak.

GAZİANTEP TARİHİ ATMOSFERİYLE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Festival, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve Türkiye'nin en özel kentlerinden biri olan Gaziantep'te gerçekleşecek. Göç meselesini işleyecek olan festival, bir yandan da sinemayı, halkı ve konuklarla birlikte Gaziantep'in harika atmosferini bir araya getirecek. UNESCO'ya göre, dünyanın en önemli 8 yaratıcı gastronomi kentinden biri olan Gaziantep, Anadolu'nun ilk sinemasına sahip olarak bu anlamda da önemli bir yerde bulunuyor. Dünyanın en büyük mozaik müzesi olan Zeugma Mozaik Müzesi, tarihi öneme sahip Rumkale, orijinal dokusunu koruyan Bey Mahallesi, Bakırcılar Çarşısı ve Naib Hamamı gibi güzelliklere sahip olan şehir, konuklara program dışında da keyifli bir deneyim yaşatacak.