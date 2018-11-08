Uluslararası Göçmen Kaçakçılığından Gözaltına Alınan 11 Şüpheli Tutuklandı

08 Kasım 2018 Perşembe 18:27



08 Kasım 2018 Perşembe 18:27

YUNANİSTAN adalarına yasa dışı yollardan göçmen geçişi sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 8'i yabancı uyruklu 11 şüpheli tutuklandı.Antalya Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde Kaş ve Demre ilçelerinden Meis Adası başta olmak üzere Yunan adalarına yasa dışı yollarla kaçak gönderildiğini belirledi. Demre- Kaş bölgelerinde göçmen kaçakçılığı suçu işledikleri tespit edilen organizatörlerin yakalanması amacıyla Antalya merkez, Demre ve Kumluca ilçeleri ile İzmir'de 3 Kasım Cumartesi günü sabaha karşı eş zamanlı operasyon yapıldı.Baskınlarda, göçmenlerin kaçak geçişini sağladığı belirlenen 8'i yabancı uyruklu olmak üzere 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kaldıkları ev ve araçlarında yapılan aramada ise suç unsuru malzeme olarak 2 ruhsatsız av tüfeği, 5 can simidi, 5 can simidi şişirme pompası ve dürbün ele geçirildi.Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.- Antalya