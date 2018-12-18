Uluslararası Göçmenler Günü" Paneli

Kaynak: AA

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Global Barış ve Demokrasi Araştırma Merkezi'nce "Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla panel düzenlendi.Üniversitenin Florya Kampüsünde düzenlenen panelde, dünyadaki göç hareketliliğiyle ilgili veriler, bununla ilgili teorik yaklaşımlar ve projeler ele alındı.Uluslararası Göç Örgütü Acil Durum Koordinatörü Mazen Aboulhosn, panelde yaptığı konuşmada, 2015 verilerine göre dünya genelinde 244 milyon göçmen olduğunu kaydetti.Göçün bir problem olarak değil, gelişmenin ve kalkınmanın bir çözümü olarak dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Aboulhosn, bu konuyu her ülkenin kendi özüne uygun değerlendirmesinin önemli olacağını söyledi.Türkiye'de yaşayan göçmen sayısına dikkati çeken Aboulhosn, "Türkiye 3,9 milyon Suriyeli mülteci barındırıyor. Bu yılın başından itibaren Türkiye sınırlarını açtı. Yabancıları Koruma Kanununa uygun davranarak onlara ayrıcalık tanıdı. Bu nedenle göçmen sayısında artış olduğu belirtiliyor." diye konuştu.Aboulhosn, Uluslararası Göç Örgütü'nün göçmen barındıran ülkelere destek olduğunu ve onların çalışmalarında tamamlayıcı rol üstlendiğini dile getirdi.Programlarında Suriyelilere en iyi hizmeti vermek için de çeşitli çalışmaların yer aldığını aktaran Aboulhosn, "Göçmenler konusunda Birleşmiş Milletler kurumları ve lokal belediyelerle birlikte çalışıyoruz. Onları korumak için sosyo psikolojik destek veriyoruz ve iş imkanları sağlıyoruz. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle eğitim imkanları sağlıyoruz. Dünyadaki göçmenlerin güvende olduğuna dikkati çekmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.İAÜ İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aysu İnsel de panelde göç konusunu çeşitli yönleriyle analiz edeceklerini belirtti.Dünyada gelişen problemlerden dolayı göçlerin arttığına işaret eden İnsel, bununla birlikte eşitsizlik, ayrımcılık ve yoksulluğun da en üst düzeye çıktığını vurguladı.Akademisyenler ve uzmanlar tarafından göç konusunun her yönüyle tartışılacağı panelde, göçmen öğrenciler de kendi hikayelerini paylaşacak.