27.06.2019 22:13
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Uluslararası Görme Engelliler Ankara Kupası'nda şampiyon Türkiye

Uluslararası Görme Engelliler Ankara Kupası

Ankara'da düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Futbol Ankara Kupası'nda Türkiye, finalde Japonya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Ankara 'da düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Futbol Ankara Kupası'nda Türkiye , finalde Japonya 'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (TGESF) tarafından geleneksel olarak düzenlenen turnuvanın finalinde Türkiye ve Japonya karşılaşıtı. 2018 yılında da şampiyon olan B1 Görme Engelliler Futbol Milli Takımı, Kahraman (2) ve Öner'in golleriyle Japonya'yı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı. 6 Ülkenin katıldığı özel turnuvada Türkiye 1.'nci, Japonya 2.'nci, İspanya ise 3.'cü oldu. Final maçının ardından millilerin madalyalarını ve şampiyonluk kupasını Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Koca verdi.
Federasyon başkanı Hasan Sayyıdan yaptığı açıklamada, "Hedefimiz paralimpik oyunlarına kota almak. Bugün millilerimiz en güçlü rakibimiz Japonya'yı yenerek şampiyon oldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.


- Ankara
Kaynak: DHA
Japonya , Ankara , Türkiye , Spor

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