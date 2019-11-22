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Uluslararası hacker konferansı NOPcon başladı

Uluslararası hacker konferansı NOPcon'un 7'ncisi başladı.

22.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:10Uluslararası hacker konferansı NOPcon başladı
Uluslararası hacker konferansı NOPcon'un 7'ncisi başladı.
HiltonSA'da düzenlenen 7'nci NOPcon Uluslararası Hacker Konferansı, alanında uzman birçok yabancı ve yerli hacker ile siber güvenlik uzmanını buluşturdu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Siber Güvenlik Kümelenmesi himayelerinde düzenlenen etkinlikte, daha önce bu alanda önemli organizasyonlarında yer almış ünlü hackerlar ilk kez Türkiye'de sunum yapacak.
Celil Ünüver, Denis Makrushin, Mehmet İnce, Mert Sarıca ve Abdul Aziz Hariri gibi alanında tanınmış siber güvenlik uzmanlarının sunumlarını gerçekleştirdiği etkinliğin öğlenden sonraki bölümünde de İbrahim Baliç, Suhee Kang, Nikita Tarakanov, Kağan Işıldak ve Hossam Mohamed gibi uzmanlar konuşacak.
Yurt dışınca yüksek ücretler ödenerek takip edilebilen NOPcon benzeri konferansların, Türkiye'de ücretsiz düzenlenmesi, ülkedeki siber güvenlik meraklılarının alanında uzman yabancıların konuşmalarını dinlemesine imkan sağlıyor.
NOPcon bölgedeki en önemli siber güvenlik konferansı olarak sadece konuşmacılarla değil, çevre ülkelerden gelen yabancı dinleyicilerle de Türkiye'ye tekno turist çekiyor.
Konferans, siber silah geliştirme, zararlı yazılım analizi, yazılım güvenliği gibi siber güvenliğin en teknik konularına dikkati çekerek, Türkiye'deki siber güvenlik topluluğunun bilgi seviyesini artırmayı amaçlıyor.

Türkiye, Ankara, Ekonomi

Kaynak: AA

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