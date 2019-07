Uluslararası Hepimiz Meryemiz Platformu Başkanı Müşerref Gündoğdu , "Platformun ana kuruluş gayesi; Kudüs 'te tüm insanlık adına adalet ve vicdan nöbetini yerine getiren kadınların seslerini duyurmak, işgal yönetiminin baskısına maruz kalan her kesimin fark edilmesine yardımcı olmak, Kudüslü kadınların yaşamlarıyla ilgili ayrıntıları dünya kamuoyuna hatırlatmaktır." dedi.Uluslararası Hepimiz Meryemiz Platformu Türkiye Temsilciliğinin kuruluşuna ilişkin Fatih'teki Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kudüslü aktivist Hatice Khuveys'in yanı sıra Malezya, Endonezya, Pakistan, Katar ve Ürdün'den temsilciler katıldı.Uluslararası Hepimiz Meryemiz Platformu Başkanı Müşerref Gündoğdu, Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği öncülüğünde Ocak 2019'da Kudüslü kadınlara destek olmak ve yaşadıkları sıkıntıları duyurmak amacıyla "Uluslararası Hepimiz Meryemiz" kampanyası başlatıldığını hatırlattı. Gündoğdu, bu kampanya ile Kudüslü kadınların acı feryadının duyulmasını, dünyanın her bir köşesindeki vicdan ve merhamet sahiplerinin ayağa kalkmasını ve Kudüs'ten yükselen yardım çığlığına bir umut ve müjde olmasını istediklerini söyledi.Gündoğdu, Türkiye'de başlatılan bu kampanyanın, dünya vicdanında karşılığını bulduğunu ve bulmaya devam ettiğini anlatarak, "Kudüslü kadınların en önemli simgelerinden biri olan ve Kudüs'te yaşanan sıkıntıları en iyi şekilde ifade edecek olan Hz. Meryem annemizin isminin bilinçli olarak verildiği bu kampanya, Kudüs'te ve dünyada büyük yankı bulmuş ve Kudüslü mazlum kardeşlerimiz yalnız olmadıklarını bir kere daha hissetmişlerdir." diye konuştu.Türkiye'nin dönem başkanlığını yaptığı platformun alt yapısını Türkiye, Katar, Ürdün, Lübnan, Malezya, Pakistan, Endonezya ve Cezayir'in oluşturmaya başladığını anlatan Gündoğdu, şunları kaydetti:"Platformun ana kuruluş gayesi; Kudüs'te tüm insanlık adına adalet ve vicdan nöbetini yerine getiren kadınların seslerini duyurmak, işgal yönetiminin baskısına maruz kalan her kesimin fark edilmesine yardımcı olmak, Kudüslü kadınların yaşamlarıyla ilgili ayrıntıları dünya kamuoyuna hatırlatmak, Kudüslü kadınlara maddi ve manevi destek olabilmek amacıyla her türlü faaliyeti gerçekleştirerek farklı STK'lardan platform temsilcileri oluşturmak ve kadın komisyonları kurmak, Kudüslü kadınların insan ve kadın haklarının korunmasını, desteklenmesini sağlamak, bu konuyla ilgili çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla iletişim, istişare ve iş birliği zeminini oluşturup çalışmalar yapmak, teşvik etmek, yürütmek ve yaymaktır.""Kudüslü kadınlara destek olmamız gerekiyor"Kudüslü aktivist Hatice Khuveys ise Kudüslülerin sorununu konuşmak için buraya geldiklerini ifade ederek, "İşgal sona erene kadar Kudüs üzerine konuşmalar bitmeyecek. Bu noktada 'Hepimiz Meryemiz' konusunu bizim sürekli hem sosyal hayatta hem de sosyal medyada canlı tutmamız gerekir. Sürekli bu konuda çalışma yürütmek mecburiyetindeyiz. Çünkü Kudüslü kadın orada kendisini temsil etmeye çalışıyor bizim de onlara destek olmamız gerekiyor." dedi.Khuveys, İsrail polisinin sivil kadın eylemcilere müdahale ettiğini, bazılarını esir aldığını ve esir olanların durumunun çok kötü olduğunu iddia etti.