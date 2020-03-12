Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Antalya'da 3-4 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.
12.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:40
Antalya 'da 3-4 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.
Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında almış olduğu önlemler kapsamında kongrenin iptal edildiği belirtildi.
Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında almış olduğu önlemler kapsamında kongrenin iptal edildiği belirtildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Spor
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Spor
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Spor
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Spor
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Spor
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Spor
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Spor
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı