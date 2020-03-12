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Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Antalya'da 3-4 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.

12.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:40
Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Antalya 'da 3-4 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.
Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında almış olduğu önlemler kapsamında kongrenin iptal edildiği belirtildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye, Antalya, Spor

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