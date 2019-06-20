Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kanada Ontario Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Türkiye'de her alanda yenilenebilir enerji teknolojilerinde aktif çalışmalar gerçekleştirildiğini belirtti.

Dinçer, Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Hidrojen Kongresi'nde, Türkiye'de yaklaşık 70 milyar doların enerji ve enerji makinelerine harcandığını söyledi.

Türkiye'nin kendi enerjisini üretebilmesi için önemli yatırımlar ve çalışmalar yapıldığını belirten Dinçer, "Bu konuda aktif çalışmalar var. Bakanlık boyutundan tutunuz, kurumlara, üniversitelere aynı zamanda sanayiye kadar özellikle yenilenebilir enerji teknolojilerinde aktif çalışmalar gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Türkiye'nin enerji alanında da öncü olacağını dile getiren Dinçer, şunları kaydetti:

"Türkiye, dünyada bu alanda da öncü olmak için çalışmalarını, insan kaynağını organize ediyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden akademisyenlerin, bilim insanlarının, firmaların ve kamunun önde gelenlerinin katıldığı bu konferanslar, bu anlamda çok önemli. Bir nevi enerji teknolojileri şöleni gerçekleşiyor ve çıkarılan stratejiler hayata geçiriliyor.

Enerji seçeneklerinde hidrojen çok önemli. İki yıl önce Davos'ta yapılan Ekonomik Forum'da dünyanın en büyük 13 firmasının CEO'su bir araya gelip Hidrojen Konseyi'ni kurdular. 'İklim değişikliğiyle mücadelede en önemli ayağımız hidrojen' dediler. Hidrojen karbonsuz, doğal bir çözümdür çünkü."

Fosil kaynaklı yakıtların kullanıldığında karbondioksit ortaya çıkararak dünyaya zarar verdiğini anlatan Dinçer, hidrojen yakıldığında ortaya suyun çıktığını ve bunun da zararsız olduğunu vurguladı.

Dinçer, Türkiye'de hidrojen enerjisi teknolojilerine yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Kongreye, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun, Fransa, Almanya, Amerika, Kanada, Japonya, Kore, Belçika, Katar ve Hindistan'ın aralarında bulunduğu 26 ülkeden akademisyen katıldı.

Uluslararası Hidrojen Kongresi, 22 Haziran Cumartesi sona erecek.

Kaynak: AA