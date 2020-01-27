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Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü

27 Ocak Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü dolayısıyla Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu binasının ana cephesi #WeRemember yazısıyla ışıklandırıldı.

27.01.2020 20:20 | Son Güncelleme: 27.01.2020 20:22
27 Ocak Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü dolayısıyla 'nın Başkonsolosluğu binasının ana cephesi #WeRemember yazısıyla ışıklandırıldı.
Nazi toplama kampı Auschwitz-Birkenau'un kurtarılışının 75. yıl dönümünde, Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğu binalarının ana cepheleri, 24 saat boyunca anma günü için tüm dünyada açılan #WeRemember hashtag yazısıyla aydınlatıldı.
Nazi rejiminin kurbanlarını hatırlamak amacıyla düzenlenen etkinlik ayrıca yabancı düşmanlığı ve ötekileştirmeye karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor.
Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü

İstanbul, Almanya, Güncel

Kaynak: AA


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