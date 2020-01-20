Haberler » Güncel » ULUSLARARASI HUKUK FİRMASINDA AVUKATLAR ARASINDAKİ TARTIŞMA KANLI BİTTİ - Haber

ULUSLARARASI HUKUK FİRMASINDA AVUKATLAR ARASINDAKİ TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Kağıthane'de, uluslararası hukuk firmasında, iki avukat arasındaki alacak-verecek tartışması kanlı bitti.

20.01.2020 17:39 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:39ULUSLARARASI HUKUK FİRMASINDA AVUKATLAR ARASINDAKİ TARTIŞMA KANLI BİTTİ

'de, uluslararası hukuk firmasında, iki avukat arasındaki alacak-verecek tartışması kanlı bitti. Avukat Ümit Serkan B., hukuk firmasının kıdemli ortağı Serdar B.'yi tabancayla bacağından yaraladı.

Olay, Sultanselim Mahallesi Lalegül Sokak'ta 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir iş merkezinin 12'nci katında bulunan Bezen ve Ortakları adlı hukuk firmasında çalışan Ümit Serkan B. adlı avukat ile firmanın kıdemli ortaklarından Serdar B. arasında alacak-verecek tartışması çıktı. Tartışma sırasında Ümit Serkan B., belindeki tabancayı çıkararak Serdar B.'ye ateş etti. Bacağından yaralanan Serdar B., firma çalışanları tarafından Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Avukat Ümit Serkan B., firma çalışanlarının vermesi üzerine olay yerine gelen polise teslim oldu. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen avukatın saldırıda kullandığı tabancanın ruhsatlı olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Olay yerinden görüntüler

-Olayın yaşandığı bina

-Olay yeri inceleme ekipleri


- İstanbul

Ümit Serkan, Kağıthane, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:18  KKTC Enerji Bakanı Taçoy: "Ada'da korsan bir devlet varsa, o da Rum liderliğidir"
21:17  İzmir'de trafik kazaları
21:15  3 katlı binada çıkan yangında 2 kişi yaralandı
21:14  Dünyada gençlerin yarısı 10 yıl içinde nükleer savaş çıkmasından endişeli
21:14  Kırıkkale'de 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
20.01.2020 21:20:58