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Uluslararası hukuk firmasında avukatlar arasındaki tartışma kanlı bitti

İstanbul Kağıthane'de, uluslararası hukuk firmasında, iki avukat arasındaki alacak-verecek tartışması kanlı bitti. Olayda bir avukat bacağından yaralandı.

20.01.2020 17:47 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:02

Kağıthane'de, uluslararası hukuk firmasında, iki avukat arasındaki alacak-verecek tartışması kanlı bitti. Avukat Ümit Serkan B, hukuk firmasının kıdemli ortağı Serdar B'yi tabancayla bacağından yaraladı.

ALACAK-VERECEK MESELESİ

Sultanselim mahallesi Lalegül Sokak'ta 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir iş merkezinin 12'nci katında bulunan bir hukuk firmasında çalışan Ümit Serkan B. adlı avukat ile firmanın kıdemli ortaklarından Serdar B. arasında alacak-verecek tartışması çıktı.

BACAĞINDAN YARALANDI

Tartışma sırasında Ümit Serkan B, belindeki tabancayı çıkararak Serdar B.'ye ateş etti. Bacağından yaralanan Serdar B, firma çalışanları tarafından Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

POLİSE TESLİM OLDU

Avukat Ümit Serkan B., firma çalışanlarının vermesi üzerine olay yerine gelen polise teslim oldu. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen avukatın saldırıda kullandığı tabancanın ruhsatlı olduğu öğrenildi.

Uluslararası hukuk firmasında avukatlar arasındaki tartışma kanlı bitti

Ümit Serkan, Güncel

Kaynak: DHA


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