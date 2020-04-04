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Uluslararası Hukukçular Birliğinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri Avukat Necati Ceylan, birlik olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 40 bin lira bağışta bulunduklarını bildirdi.

04.04.2020 00:14 | Son Güncelleme: 04.04.2020 00:14
Uluslararası Hukukçular Birliğinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri Avukat Necati Ceylan, birlik olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 40 bin lira bağışta bulunduklarını bildirdi.
Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye 'nin milli birlik ve beraberlik ruhuyla, siyasi ve sosyal alanda bölgesinin ve dünyanın parmakla gösterilen ülkelerinden biri olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki çalışmalara birlik olarak destek vereceklerini aktardı.
"Tarihimiz, aziz milletimizin yardımlaşma ve dayanışma ruhunu gösteren sayısız örneklerle doludur." ifadesini kullanan Ceylan, şunları kaydetti:
"Yüksek ahlaki değerlere sahip milletimiz, bu salgının yol açabileceği toplumsal yaraları sarmakta gecikmeyecektir. Komşusu açken tok yatamayan bir medeniyetin fertleri olarak, bu zor zamanlarda üzerimize düşen sorumlulukları almaktan bir an bile geri durmayacağız. Ülkemiz bu ruh ile cihanşümul bir devlet olma yolunda emin adımlarla yürümeye devam edecektir."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hiçbir virüs, bizim birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha güçlü değildir. Hiçbir hastalık, önümüzdeki aydınlık yarınların önüne geçemez. Hiçbir tehdit, bizi hedeflerimizden vazgeçiremez." sözlerini anımsatan Ceylan, Uluslararası Hukukçular Birliği olarak "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 40 bin lira bağışladıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Türkiye, Güncel
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