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Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı ileri bir tarihe alındı

İnegöl'de her yıl nisan ayında düzenlenen ve mobilya sektörünü buluşturan MODEF, ileri bir tarihe ertelendi.

12.03.2020 09:13 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:13
Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı ileri bir tarihe alındı
İnegöl 'de her yıl nisan ayında düzenlenen ve mobilya sektörünü buluşturan MODEF, ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İnegöl, Ekonomi

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