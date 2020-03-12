Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı ileri bir tarihe alındı
İnegöl'de her yıl nisan ayında düzenlenen ve mobilya sektörünü buluşturan MODEF, ileri bir tarihe ertelendi.
12.03.2020 09:13 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:13
İnegöl 'de her yıl nisan ayında düzenlenen ve mobilya sektörünü buluşturan MODEF, ileri bir tarihe ertelendi.
Kaynak: Dunya.com
Manşet
Haberler
Ekonomi
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Ekonomi
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?
Ekonomi
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Ekonomi
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Ekonomi
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Ekonomi
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Ekonomi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor