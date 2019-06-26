26.06.2019 17:39
Haberler » Güncel » Haber

"Uluslararası İnşaat ve Elektrik Endüstrisi Fuarı"na Türkiye damgası - ERBİL

Irak'ın Erbil kentinde bu yıl 11'incisi düzenlenen "Uluslararası İnşaat ve Elektrik Endüstrisi Fuarı"na Türk firmaları damga vurdu.

Irak 'ın Erbil kentinde bu yıl 11'incisi düzenlenen "Uluslararası İnşaat ve Elektrik Endüstrisi Fuarı"na Türk firmaları damga vurdu.
Türkiye 'den 48 firmanın katıldığı fuarın açılışına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Sorumlusu Felah Mustafa, Erbil Valisi Nevzad Hadi, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ile çok sayıda yetkili katıldı.
Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan , Kuveyt ve Irak'ın yerel firmaların stant açtığı fuarda, inşaat, elektrik, tekstil, dekorasyon sektöründen çok sayıda şirket yer aldı.
Fuara katılan Yurtbay Seramik İhracat Müdürü Soner Çakılkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fuarın ilk günü ancak bu pazarla ilgili çok umutluyuz. Burası bizim yabancı olduğumuz bir pazar değil. Bu pazarda yaklaşık 12-13 yıllık bir geçmişimiz var." dedi.
Geçmişte bazı siyasi gelişmelerin Irak pazarını olumsuz etkilediğini ancak bunların bu yıl itibarıyla sona erdiğini dile getiren Çakılkaya, inşaat sektörünün tekrar hareketlenmesiyle Irak'ın hem kuzeyinde hem de güneyinde pazarın daha iyi noktalara geleceğine inandığını söyledi. Uluslararası İnşaat ve Elektrik Endüstrisi Fuarı na Türkiye damgası - ERBİL
Kaynak: AA
türkiye , ırak , er , inşaat , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:36 Nasreddin Hoca göle maya çaldı
18:36 Şehit Candan, son yolculuğuna uğurlandı
18:35 TCDD'den Marmaray'daki arızaya ilişkin açıklama
18:35 Uyuşturucu kullanımı UTC ile belirlenecek
18:35 Akar - Apostolakis görüşmesi
18:35 Bakan Kasapoğlu, şampiyon voleybolcuları kabul etti
18:34 Özel çocuktan Başkan Geylani'ye ziyaret