Haberler » Güncel » Uluslararası İpek Yolu kardan kapandı, sürücüler mahsur kaldı - Haber

Uluslararası İpek Yolu kardan kapandı, sürücüler mahsur kaldı

ASYA'nın Avrupa'ya bağlandığı uluslararası İpek Yolu, Mardin ve Şırnak'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

10.02.2020 13:23 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:23Uluslararası İpek Yolu kardan kapandı, sürücüler mahsur kaldı

ASYA'nın 'ya bağlandığı uluslararası İpek Yolu, Mardin ve 'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede yüzlerce sürücü, araçlarıyla mahsur kalırken, ekipler, yol açma çalışması başlattı.

' 'yı Avrupa'ya bağlayan ticaret yolu' olarak bilenen uluslararası İpek Yolu, Mardin ve Şırnak'ta yağan yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar yağışının yoğunlaştığı Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Katran mevkisinde sürücüler, araçlarıyla mahsur kaldı. Yolun ulaşıma açılması ve mahsur kalanların kurtarılması için bölgeye, Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi.



İpek Yolu, Avrupa, Şırnak, Asya, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
15:26  Parviz Abdullayev kimdir? Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli?
15:07  Şaziye İvegin Üner kimdir? Şaziye İvegin Üner kaç yaşında, nereli?
14:50  Elif Gören kimdir? Survivor Elif Gören kaç yaşında, nereli?
14:44  Mert Öcal kimdir? Mert Öcal nereli, kaç yaşında?
10.02.2020 15:38:58