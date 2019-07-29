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"Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri" için başvurular başladı

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle düzenlenen "7. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri"nin başvuruları başladı.

29.07.2019 13:36
Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle düzenlenen "7. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri"nin başvuruları başladı.
İpekyolu Film Ödülleri, İpekyolu güzergahı boyunca toplanan filmleri İstanbul'da sinemaseverlerle buluşturacak.
Geçen yıl yerli ve yabancı 3 bin 355 filmin katıldığı etkinlikte, belgesel, animasyon ve kısa film kategorilerinde çeşitli ödüller verilecek.
Etkinlikte, ön elemeyi geçme şartı aranmadan katılımcı tüm filmler arasından seçilen bir film de "Jüri Özel Ödülü" ile ödüllendirilecek.
Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri'nde bu yıl "Emek Ödülü" alacak duayen sinemacının ismi ise ilerleyen günlerde belli olacak.
Festival kapsamında ayrıca belgesel, animasyon, kısa film, oyunculuk, senaryo dallarında uzman isimler tarafından atölyeler düzenlenecek.
İlerleyen yıllarda uzun metraj filmlerin de dahil edilmesi planlanan festivalin film gösterimleri, kapsamı genişletilerek daha çok üniversitede yapılacak.
"7. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri"nin başvuruları 13 Ekim'de sona erecek.

İpekyolu, TV, Güncel

Kaynak: AA

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