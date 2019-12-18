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Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi'nden ödül

ICSD (Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi) 2017 yılında Samsun'da yapılan Deafylmpics (İşitme Engelliler Olimpiyatları) için Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'na Rubens Alcais Ödülü'nü verdi.

18.12.2019 22:05 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:05Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi'nden ödül

ICSD (Uluslararası İşitme Engelliler Komitesi) 2017 yılında 'da yapılan Deafylmpics (İşitme Engelliler Olimpiyatları) için İşitme Engelliler Spor Federasyonu'na Rubens Alcais Ödülü'nü verdi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır, "Bu ödül Türkiye  adına camiamızı ve federasyonumuzu çok gururlandırmış, bizleri ayrıca onure etmiştir. 2017 Yılında Samsun 'da yapılan "DEAFLYMPICS" (İşitme Engelliler Spor Olimpiyatları) ülkemiz adına düzenlenen dünyanın en önemli 3 organizasyonu olup, Alnımızın akıyla bu sınavı geçtiğimiz için mutluyuz. Bu ödülü almamızda emeği geçen; bu organizasyonun ülkemize yapılmasına vesile olan başta Sn. Cumhurbaşkanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız, Spor Genel Müdürümüz ve yetkilileri, Samsun Valiliği, Samsun Belediye Başkanlığına sonsuz teşekkürlerimi bir kez daha dile getiriyorum" dedi.



Türkiye, Samsun, Spor

Kaynak: DHA

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