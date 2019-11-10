Haberler » Güncel » Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda AA yayınlarına ilgi - Haber

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda AA yayınlarına ilgi

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda son güne gelindi.

10.11.2019 18:28 | Son Güncelleme: 10.11.2019 18:30Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda AA yayınlarına ilgi
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Yayıncılar Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen 38. Uluslararası Kitap Fuarı'nda son güne gelindi.
Fuarın Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı (AA) da "Edebiyatımızda 50 Kuşağı" ana temasıyla yurt içinden ve yurt dışından 800'ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunu ağırlayan fuarda, farklı türdeki özgün kitaplarını ziyaretçilerle buluşturdu.
Türkçe'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce yayınların da yer aldığı AA standında, "Yükselen Afrika", "Trump ve Küresel Düzen", "Savaş Muhabiri - Riskli Bölgelerde Habercilik", "Dünya Siyasetinde Küresel Fay Hatları" ve "Cemal Kaşıkçı Cinayeti" adlı eserler yer aldı.
Fuar boyunca, Türkiye'nin dört bir köşesinden "drone"larla çekilen fotoğrafların yer aldığı, 3 dilde güncellenmiş baskısıyla okurların beğenisine sunulan "Gökyüzünden Türkiye" kitabının yanı sıra "Muhabir - Habercinin Temel Kitabı", "Türkiye'nin Kültür Hazineleri" ve "Türkiye'nin Güvenlik Stratejisi" kitapları en çok talep gören kitaplar oldu.
Barış Pınarı Harekatı'nın anlatıldığı "Türkiye'nin Terörle Mücadelesinde Barış Pınarı Harekatı" kitabı da okurlar tarafından ilgiyle karşılaşırken, kitapseverler AA standında Türkiye ve dünya gündeminin önemli olaylarının kronolojik olarak sunulduğu her sene için farklı dillerde hazırlanan Anadolu Ajansı yıllıklarını da inceleme fırsatı buldu.

İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:57 80 usta gazeteci meslekteki anılarını tek kitapta topladı
19:50 Fransa'da on binlerce kişi İslam nefretine karşı yürüyüş yaptı
19:53 Spor turkish airlines open'de 2 milyon dolar'ın sahibi ingiliz hatton
19:50 CHP'de "delege" tartışmaları
19:48 Kamışlı'da, teröristlerin kullandığı binadaki suriye bayrakları, nusaybin'den görüntülendi
19:37 İzmir ve Antalya'da peş peşe korkutan depremler
18:04 Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu
18:04 Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: Savcının kızı hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
17:53 Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz hayatını kaybetti
17:00 Arnavutköy'de korkunç kaza! Oğlunun nikahına giden anne hayatını kaybetti
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 19:58:00