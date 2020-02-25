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Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'nin finali Beykoz'da yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şiir Derneğinin iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'nin finali, Beykoz'da gerçekleştirildi.

25.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:42Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'nin finali Beykoz'da yapıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şiir Derneğinin iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Şiir ve Festivali'nin finali, 'da gerçekleştirildi.

Beykoz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festivalin son gününde "Boğaziçi Okuması" etkinliği için Eminönü'nden hareket eden "Şiir Hatları Vapuru", konuk şairlerle Beykoz'a geldi.
Mehmet Akif Ersoy Şiir Evi'nde yapılan etkinlikte, konuk şairler, sanatseverlerle buluşarak şiirlerini okudu.
Bu yıl 10'u yurt dışından, 10'u da Türkiye'den 20 şair ve yazarın katıldığı festivalde, "Divan Şiir Geleneği-Şehir ve Edebiyat" temasıyla hazırlanan programlar, şehrin farklı mekanlarındaki konserler, dinletiler, sergiler, şiir okumaları ve söyleşiler ilgi gördü.

İstanbul, Edebiyat, Beykoz, Güncel

Kaynak: AA

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