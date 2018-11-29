Uluslararası İvek Biyoteknoloji Kongresi Sona Erdi

Biyoteknoloji alanında yapılan ilk kongre olma özelliği taşıdığı belirtilen "Uluslararası İVEK Biyoteknoloji Kongresi" (İVEK BİO 2018) sona erdi. Kağıthane Osmanlı Arşivleri
binasında düzenlenen kongrede 700'e yakın katılımcı yer alırken, 100 poster sunumu gerçekleştirildi.
Ayrı bir bölüm olarak planlanan girişimci firmaların stantlı katılımının yatırımcı firmaların ilgisini çektiği kongrede, kamu ve özel sektörde bu alanda farkındalık oluşması sağlandı.
Sağlıkta biyoteknoloji alanında bilimsel katkıda bulunan, biyoteknolojik ilaç üreten farklı platformları bir araya getirerek bu konuda güncel bilgileri aktarmayı ve paylaşmayı amaçlayan kongrede, Türkiye
'deki Teknokentler ve Girişim (Start-up) firmalarının da katılımıyla biyoteknolojik ilaç ve ürünlerdeki gelişmeler duyuruldu.
Kongrede, "Nanobiyoteknoloji", "Gen Tedavisi ve Gen Taşıyıcı Sistemler", "Sağlık Alanında Biyoteknolojik Ürünler", "Biyoteknolojik İlaçların Formülasyonu", "Biyoteknolojik İlaçların Üretimi", "Biyoteknolojik İlaçlarda Preklinik ve Klinik Araştırmalar", "Biyoteknolojik Aşılar" ile "Biyoteknolojik İlaçlarda Ruhsat ve Patent" gibi konular ele alındı.
Üç gün boyunca farklı salonlarda sunumlar yapılan ve biyoteknolojinin rotasının çizildiği kongre, son günde yapılan oturumların ardından sona erdi.
Kongreye, Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK
) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Dr. Mustafa Özderyol, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl
, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ahmet Selim
Köroğlu, AK Parti Malatya Milletvekili
ve İVEK Mütevelli Heyeti Üyesi Öznur Çalık
, İstanbul
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve akademisyenler ile sağlık sektörünün paydaşları katıldı.
Osmanlı Arşivleri,Kağıthane
29 Kasım 2018 Perşembe 22:46