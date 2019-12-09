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Uluslararası İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Kongresi yapıldı

"Uluslararası İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Kongresi 2019" 6-8 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlendi.

09.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:38Uluslararası İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Kongresi yapıldı

"Uluslararası Demokrasi Üniversitesi Tıp Kongresi 2019" 6-8 2019 tarihleri arasında düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin ana yerleşkesinde, "Tıpta Güncel Uygulamalar ve Gelecek" temasıyla hazırlanan kongreye, Viyana Üniversitesi, Minsk Kanser Merkezi, Atina Üniversitesi, Trinity Koleji, Girne Amerikan Üniversitesi gibi çok sayıda yerli ve yabancı üniversiteden bilim insanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, 6-8 Aralık'ta gerçekleştirilen programda 387 bilimsel bildirinin paylaşıldığını belirtti.

Kongrenin tıbbın tüm branşlarını kapsadığını vurgulayan Tunçsiper, "Üniversite tercihini tıp fakültesinden yana kullanmak isteyen İstanbul Habire Yahşi Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ceren Sonay Perçin'in kongremize katılması bizi ayrıca mutlu etti. Kongrenin yapılacağını internetten öğrenmiş ve kayıt yaptırmış. Tüm kongre boyunca oturumlara katılarak tıptaki gelişmeleri dinleme şansı buldu." ifadelerini kullandı.


Viyana Üniversitesi, Aralık, İzmir, Teknoloji

Kaynak: AA

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