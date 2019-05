Uluslararası İzmir Festivali'nde caz tınıları

Kaynak: AA

33. Uluslararası İzmir Festivali, DEÜ Sabancı Kültür Sarayı'nda düzenlenen konserde Concertgebouw Caz Orkestrası'nı ağırladı.İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'ndan (İKSEV) yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Kalkınma Ajansı 'nın katkıları ve Eczacıbaşı Holding 'in ana sponsorluğu ile düzenlenen 33. Uluslararası İzmir Festivali'nde sahne alan Orkestra, şef Rob Horsting yönetiminde ödüllü son albümleri Crossroads'u seslendirdi.İzmir konseri öncesi son albümleri Crossroads ile Hollanda Ulusal Ödülünü kazandıklarını belirten Rob Horsting, İzmir konseri öncesinde New York 'ta çaldıklarını, İzmir'deki festivalde çalmaktan gurur duyduklarını söyledi.80 dakika süren konserin sonunda Concertgebouw Caz Orkestrası, dinleyenlerine albümün pek çok bestesinin sahibi olan gitarist Martijn van Iterson'un "Swarms" adlı bestesiyle teşekkür etti.33. Uluslararası İzmir Festivali, 30 Mayıs akşamı de Sangre Y Raza Flamenco Company'nin Carmen by Merrimee eseriyle devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi