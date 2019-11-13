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Uluslararası Judo Federasyonu Başkanı Vizer, Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti

Uluslararası Judo Federasyonu Başkanı Marius Vizer, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti.

13.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:08Uluslararası Judo Federasyonu Başkanı Vizer, Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti
Uluslararası Judo Federasyonu Başkanı Marius Vizer, Dünya Etno Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti.
Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, Bilal Erdoğan'ın, bir dizi görüşmeler yapmak için İstanbul'a gelen Vizer'i kabul ettiği belirtildi.
Görüşmede, Gençlik ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile federasyon başkanı Sezer Huysuz'un da hazır bulunduğu aktarıldı.
Gelenekten geleceğe uzanan spor branşları ve Türkiye'de judoyla ilgili yeni projelerin ele alındığı görüşmede Bilal Erdoğan ile Vizer'in birbirlerine plaket takdim ettiği kaydedildi.

Bilal Erdoğan, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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