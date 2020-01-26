Haberler » Spor » Uluslararası JuJitsu Newaza Açık Kulüpler Turnuvası - Spor

Uluslararası JuJitsu Newaza Açık Kulüpler Turnuvası

Uluslararası JuJitsu Newaza Açık Akdeniz Kulüpler Turnuvası, Antalya'nın Alanya ilçesinde yapıldı.

26.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 26.01.2020 18:54Uluslararası JuJitsu Newaza Açık Kulüpler Turnuvası
Uluslararası JuJitsu Newaza Açık Kulüpler Turnuvası, 'nın ilçesinde yapıldı.
İlçedeki 75. Yıl Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Türkiye, Kazakistan, Rusya, Özbekistan, Ukrayna'dan 80 sporcu katıldı.
JuJitsu Federasyonu Başkanı Şevki Erdoğan, turnuvayı Alanya Kaymakamlığı, ilçe belediyesi ve Kimura Spor Kulübünün destekleriyle gerçekleştirdiklerini belirtti.
Federasyon olarak ikinci yılını doldurduklarını kaydeden Erdoğan, "Hedefimiz milli takımımızla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, spora destek veren tüm kuruluşlara, antrenör ve sporculara teşekkür etti.
Turnuvada dereceye giren sporculara, madalyaları Erdoğan ve federasyon yetkilileri tarafından verildi.

Akdeniz, Antalya, Alanya, Spor

Kaynak: AA

Spor

Son Dakika Haberleri

19:36  Maçın ardından
19:27  Göztepe-Beşiktaş maçının ardından
19:31  Emre Kocadağ: Beşiktaş masaya yumruğunu vurduğunda yıkıp geçecek
19:29  İttifak Holding Konyaspor- Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
19:26  Beşiktaş'tan maç sonu hakeme sert tepki: 'Kuralları bilmiyor'
26.01.2020 19:39:29