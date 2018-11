23 Kasım 2018 Cuma 11:43



Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Genel Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, günümüzde şehir mimarisinin ve planlamasının, ailenin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Yaşlı veya engelli bir bireyin, ya da bebek arabasıyla yolda yürümek isteyen birinin bunu rahatlıkla başarabileceği, aile dostu şehir planlamasını zaruri buluyoruz." dedi.Gümrükçüoğlu, KADEM tarafından kadına karşı şiddetle mücadele günü kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla düzenlenen III. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.KADEM olarak aileyi güçlendirmenin kadın-erkek herkesin ortak sorumluluğu olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini belirten Gümrükçüoğlu, KADEM'in bu sebeple, kadın ve aile konularında kurulduğu günden bu yana eşitliği de içeren bir adalet anlayışıyla hakkaniyeti savunduğunu söyledi.Toplumda huzurun sağlanabilmesinin öncelikle aile kurumu içerisindeki denge ile mümkün olabileceğini ifade eden Gümrükçüoğlu, bu dengeyi sağlamak adına pek çok alanda faaliyette bulunduklarını kaydetti."Aile yalnızca anne-baba-çocuk ilişkisinden ibaret kurum değildir"Gümrükçüoğlu, bu seneki zirvenin ana temasını Ailenin Güçlendirilmesi olarak belirlediklerini dile getirerek, "Biz ailenin gücüne inanıyor ve güçlü toplumların ancak güçlü aile yapılarıyla sağlanacağını biliyoruz. Bu sebeple aile bütünlüğünü ve sahip olduğumuz geleneği gündemde tutmak istedik." ifadelerini kullandı.Tarih boyunca ailenin pek çok fırsat ve tehditle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Gümrükçüoğlu, şöyle konuştu:"Söz konusu tehditlerin sebeplerini irdeleyerek, hem fert hem toplum için fırsata dönüştürmek ve sorunlara gerçekçi çözümler üretmek aslında bizim elimizde. Bunu başarmak için kabul etmek gerekir ki, aile yalnızca anne-baba-çocuk ilişkisinden ibaret, veya sosyo-ekonomik şartlardan etkilenen bir kurum değildir. Şüphesiz, aileyi anlamak ve güçlendirmek için daha özenli bir bakış açısına ihtiyacımız var. Biz de zirvemizde konularımızı belirlerken, aileyi ilgilendiren her alanı düşünmeye çalıştık. ve bu hassasiyetle, insanların hayatlarına dokunan, çözüm üretilmesi gereken alanları tartışmaya açtık.Zengin bir bilgi paylaşımı sağlayacak bu çeşitlilik sayesinde, aileyi tüm yönleriyle ele alma gayretinde olacağız. İnanıyoruz ki, elde edeceğimiz veri, kazanım ve tecrübeler bizlere yeni çalışma alanları açacak."Kimseye ihtiyacı olmadığını düşünen kadın ve erkek modeliGümrükçüoğlu, değişen bireysel hayat tarzının aile birlikteliğini etkilediğini belirterek, Tek başına yaşayarak kimseye ihtiyacı olmadığını düşünen, kendi isteklerini önceleyip yalnızca bu sayede mutluluğu arayan kadın ve erkek modelinin, kişiyi gittikçe yalnızlaştırdığını görüyoruz ve bu durumun, fertler arasındaki paylaşımı azalttığını, ayrıca aile mefhumunu da zedelediğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Günümüzde şehir mimarisinin ve planlamasının, ailenin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Gümrükçüoğlu, "Yaşlı veya engelli bir bireyin, ya da bebek arabasıyla yolda yürümek isteyen birinin bunu rahatlıkla başarabileceği, aile dostu şehir planlamasını zaruri buluyoruz." dedi."Aile ve kadın bakanları çözüm önerilerini paylaşacak"Tarihin her döneminde, insanlık onuruna yakışmayan vakaların olageldiğini anlatan Gümrükçüoğlu, toplumların bu utançla mücadele etmek durumunda kaldığını hatırlattı.Hangi canlıya karşı olursa olsun şiddet ve istismarın hiçbir mazeret kabul etmeyeceğini söyleyen Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:"Bizler KADEM olarak, sadece kadına yönelik şiddetin değil, bizatihi şiddet olgusunun karşısında duruyoruz. 'Bir insanı öldürmek tüm insanlığı öldürmek gibidir' düsturundan hareketle, kadına yönelik şiddetin ağır mağduriyetlere sebebiyet verdiğini görüyoruz. Bu düşünceyle, zirvemizi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında gerçekleştiriyoruz.Açılışını yaptığımız bu zirvemizde de dünyanın her bölgesinden, alanında uzman kişiler, katkı sağlamak üzere buradalar. Dünyanın farklı kıtalarından gelen, 10 ülkenin aile ve kadın bakanları, uyguladıkları sosyal politikalar ve çözüm önerilerini paylaşacak. Öte yandan, 16 ülkeden 34 konuşmacı ve farklı din mensupları ile kadın ve aileye yönelik pek çok konuyu ele alacağız. Bu çeşitlilik bizim için çok kıymetli."