06.07.2019 09:43
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"Uluslararası Kapadokya Balon Festivali"

"Uluslararası Kapadokya Balon Festivali"

Nevşehir'de düzenlenen "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali"nde çeşitli figürlerdeki sıcak hava balonları Ürgüp'te uçuş gerçekleştirdi.

Nevşehir'de düzenlenen "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali"nde çeşitli figürlerdeki sıcak hava balonları Ürgüp'te uçuş gerçekleştirdi.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da düzenlenen festivalin üçüncü gününde, renkli görüntüler oluştu.
Ürgüp Belediyesinin ev sahipliğindeki festivalde, istakoz, fare, arı, robot, inek ve benzeri figürlerdeki sıcak hava balonları, yaklaşık 45 dakika boyunca ilçe semalarında süzüldü.
Çeşitli ülkelerden figürlü balonların katılımıyla gerçekleştirilen festival, yarın gün doğumunda Göreme beldesi Aşk Vadisi'ndeki uçuş etkinliği ile sona erecek.
Kaynak: AA
Kapadokya, Nevşehir, Ürgüp, Kültür Sanat

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