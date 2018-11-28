28 Kasım 2018 Çarşamba 15:10



28 Kasım 2018 Çarşamba 15:10

Doğu Karadeniz Gelişme Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Karadeniz Biyoçeşitlilik Sempozyumu, Samsun'da başladı.Samsun Valisi Osman Kaymak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, çevre konusunun dünyanın öncelikli gündemi içinde yer aldığını söyledi.Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın (DOKAP) bölgede son 5 yıl içinde 500 milyon liralık projeleri hayata geçirdiğine işaret eden Kaymak, "Sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir gıda güvenliği açısından bölgemiz büyük imkanlara sahip. Bunların gelecek nesillere aktarılmasını önemsiyoruz. İçeceğimiz temiz su, kullanacağımız toprak temiz olmadıkça çevreyi gelecek nesillere sağlıklı şekilde bırakamayız. Çevre bizlere miras değil, emanettir. Vazifeniz olmayan çevre konusunu üzerinize vazife edinin. Herkesin yaşadığı çevreye karşı duyarlı olmasını ve onu korumasını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de çevre konusuna dünyanın duyarlı olduğunu, bu duyarlılığa Türkiye'nin de katkı sağladığını anlattı.Çevrenin korunması ve sağlıklı şekilde devamının sağlanması için ciddi çalışmalar yürütüldüğüne dikkati çeken Bilgiç, şunları kaydetti:"Ülke olarak 2017 yılında çevreyi koruma amacıyla 36 milyar lira harcama yaptık. Bunun yüzde 50'si atık yönetimi, yüzde 35'i atık su yönetimi, yüzde 6,5'i biyoçeşitlilik için, yüzde 3,5'i ise temiz su kaynaklarının korunmasına ayrılmıştır. Yaşadığımız toplumda bireyler olarak çevreye duyarlı olmak zorundayız. Herkes bu konuda üzerine düşen görevleri yapmalıdır. Çünkü uğruna şehitler verdiğimiz vatan toprağımızı gelecek nesillere sürdürülebilir şekilde sağlıklı ve temiz olarak bırakmak zorundayız."Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ise çevre bilincinin oluşturulmasında bilim camiasına, yerel yönetimlere ve kamuoyuna önemli görevler düştüğünü vurguladı."Biyololojik çeşitlilik" ana konusuyla düzenlenen sempozyumda karasal ve sucul fauna ve flora çalışmaları, biyoçeşitliliğin korunması, işgalci türler, endemik türler, biyokaçakçılık ile mücadele, iklim değişikliği ve ekosisteme etkilerinin sürdürülebilirliği ile göç konuları ele alınacak.DOKAP kapsamında bulunan 14 kentteki üniversitelerin rektör ile temsilcilerinin katıldığı sempozyum kapsamında 153 bildiri ve poster sunum gerçekleştirilecek.Sempozyum, yarın sona erecek.