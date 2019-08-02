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Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni

Karaman Belediyesi Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni başladı.

02.08.2019 14:43 Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni
Karaman Belediyesi Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni başladı.

15 Temmuz Aktekke Meydanı'nda şölen pilavının ikramıyla başlayan programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Kenya'dan gelen dans topluluğunun gösterisinden sonra Karaman Belediyesi Kent Konseyi Tiyatro Grubu'nun oyunlarını sergiledi.
Etkinlik Karamanlı şairlerin şiir dinletisi ile Yarenler Müzik Grubu'nun söylediği türkülerle sürdü.
Programın ardından Karamanlı sanatçılara, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan ve Belediye Meclis Başkan Vekili Mustafa Karaardıç tarafından plaket verildi.

Karaman Belediyesi, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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