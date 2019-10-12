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"Uluslararası Katılımlı İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi" başladı

Antalya'da, İnteraktif Psikiyatri Akademisi ve Duygudurum Vakfı'nın ortaklığında "Uluslararası Katılımlı İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi" başladı.

12.10.2019 22:01
Antalya'da, İnteraktif Psikiyatri Akademisi ve Duygudurum Vakfı'nın ortaklığında "Uluslararası Katılımlı İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi" başladı.
Antalya'da bir otelde düzenlenen kongrede, yerli ve yabancı 100'ün üzerinde katılımcı yer alıyor. Kongrede, şizofreni, bipolar bozukluklar, depresyon ve panik bozuklukları gibi psikiyatri hastalıkların güncel tedavileri ele alınacak.
Uluslararası Katılımlı İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi Başkanı Prof. Dr. Erdal Işık, burada konuşmada, alanında uzman yerli ve yabancı 100'ün üzerinde psikiyatrist hekimin sunum yapacağını söyledi.
Hekimlere psikiyatri alanında yeni tedavi yolları hakkında eğitimlerin verileceğini belirten Işık, "Yani bilimsel olan en iyi tedavi yolları hekimlerimize aktarılıyor. Bu eğitimlerde katılımcılar kendi görüşlerini söyleyip aklına takılanları sunum esnasında sorma fırsatı bulacak." dedi.
Kongre yarın sona erecek.

Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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