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Uluslararası Kayak Federasyonu Müsabakaları

Türkiye Kayaklı Koşu Olimpik Takımı, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Müsabakaları'nda 2 kez kürsünün en üst basamağında yer aldı.

24.11.2019 12:56 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:56Uluslararası Kayak Federasyonu Müsabakaları
Kayaklı Koşu Olimpik Takımı, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Müsabakaları'nda 2 kez kürsünün en üst basamağında yer aldı.
Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'nın Saariselka kentinde düzenlenen müsabakalarda Türk Milli Takımı 2 birincilik elde etti. 18 yaş altı kızlarda Özlem Ceren Dursun ve 20 yaş altı erkeklerde Yusuf Emre Fırat birincilik kürsüsüne çıktı.
Büyükler kategorisindeki diğer Türk sporculardan Hamza Dursun yedinci, Ömer Ayçiçek sekizinci, Amed Oglago ise dokuzuncu oldu.
Milli takım sporcuları elde ettikleri sonuçların ardından 100 FIS puanının altına düşerek olimpiyat yolunda önemli bir avantaj elde etti.

A Milli Futbol Takımı, Finlandiya, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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