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Uluslararası Kedi Günü ne anlama geliyor?

8 Ağustos, 2002'den beri her yıl Uluslararası Kedi Günü olarak kutlanıyor. Uluslararası Kedi Günü nedir ve neden var?

08.08.2019 19:58 Uluslararası Kedi Günü ne anlama geliyor?
Bugün 8 Ağustos Dünya Kedi Günü. Dokuz bin yıldan uzun süredir insanlarla iç içe yaşayan ve bilim insanlarının, insan ırkının ilk evcilleştirdiği hayvan olduğunu öne sürdüğü kedilerin günü. Antik Mısır'da başlayan kedi-insan ilişkisinde bugün gelinen noktada kediler, en çok sahiplenilen ve hayatımızın içinde olan hayvan türü.

Başta sosyal medyada olmak üzere 'sevimli' kedi fotoğrafları paylaşıldı ve kedilerin günü kutlandı. Peki 8 Ağustos Uluslararası Kedi Günü fikri nereden çıktı ve ne anlama geliyor?
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

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