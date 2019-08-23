Uluslararası Kırkyama şenliği törenle başladı

Gölcük Belediyesi tarafından bu yıl 10.su düzenlenen, ülkemizin ve ilimizin en kapsamlı sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Kırkyama Şenliği resmi açılış töreniyle başladı. Pazar gününe kadar sürecek bu önemli sanat etkinliğine Rusya'dan 11, Güney Kore'den 5, Japonya'dan 2, İspanya'dan 1, Makedonya'dan 1, Mısır'dan 1, ülkemizin çeşitli illerinden çok önemli sanatçılar katılırken, UNESCO Milli Komisyonu Başkanı Prof.Dr.Öcal Oğuz, Gölcük Kaymakam vekili Ahmet Narinoğlu, Ankara Halk Kültürü ve Sanatı Araştırma Merkezi Başkanı Ahmet Şenol, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ercan Yamen başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

YABANCI SANATÇILARDAN RENKLİ KONUŞMALAR

Şenlik açılış programı saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken, Gölcük Belediyesi Halk Oyunları gösterisiyle ardından da yabancı sanatçılar ve protokol konuşmalarıyla devam etti. Türk Sanatçı Neşe Oğuz, Mısırlı Sanatçı Ekramy Hanafy, Japon Sanatçı Ikumi Nonaka, Güney Koreli Sanatçı Lee Jung Sook, Rus Sanatçı Bybina Rumiya, İspanyol Sanatçı Natalia İnfantes Mangione, Güney Koreli Sanatçı Mingi Jung ve Makedon Sanatçı Suzana Musli birer konuşma yaparak Kırkyama Şenliğinde ve Gölcük'te olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e böyle bir fırsatı kendilerine verdiği ve böyle bir şenliği düzenlediği için teşekkür ettiler.Ardından Ankara Halk Kültürü ve Sanatı Araştırma Merkezi Başkanı Ahmet Şenol, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ercan Yamen birer konuşma gerçekleştirdi ve kırkyama sanatıyla ilgili bilgiler verdiler.

"GÖLCÜK KÜLTÜR, SANAT VE SPOR KENTİDİR"

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise yaptığı konuşmada, "Bu yıl Uluslararası Kırkyama Şenliğinin 10.sunu düzenliyoruz. Rusya'dan 11, Güney Kore'den 5, Japonya'dan 2, İspanya'dan 1, Makedonya'dan 1, Mısır'dan 1 ülkemizden ise birçok önemli sanatçı şenliğimize katılmak üzere geldiler. Bu festivalin öneminin ne olduğunu bizim açımızdan izah etmek gerekirse; Gölcük'ün adının sanatla, sporla, kültürle duyurulması için çalıştığımızı söylemiştim. Bizim somut olmayan kültürel miras konusunda yaptığımız tek etkinlik kırkyama festivali değil. Somut olmayan kültürel miras konusunda fotoğraf yarışmamızda var. Uluslararası seramik sempozyumumuz ve Değirmendere düzenlediğimiz bu sene 27.kez yaptığımız Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumumuz. Bunlarla kültürümüzün yaşatılması konusunda ciddi gayret göstermekteyiz. İlçemizin adının sanatla, kültürle sarf edilmesi için gayretle çalışıyoruz. Halk Oyunları ekibimiz var. Konservatuarımız, halk ve sanat müziği korolarımız, iki tane de tiyatromuz var. Biri tamamen kadınlardan oluşuyor. 29 amatör takımımız, voleybol bayan takımı ve Gölcükspor olmak üzere 2'de profesyonel takımımız mevcut. Baktığımız zaman Gölcük, sanat, kültür ve sporda çok iyi bir noktada. Somut olmayan kültürel mirasımızı yaşatabilmek için önceki dönem belediye başkanımız olmak üzere emek veren, destek veren, komisyonlarda emek veren değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Dünya'nın ve ülkemizin dört bir yanında ilçemize gelen değerli sanatçılara, emek veren katılan herkese teşekkür ederek sözlerimi noktalamak istiyorum" diyerek alkışlar arasında sözlerini noktaladı.

GÖLCÜK BELELEDİYE BAŞKANI VE EKİBİNİ KUTLUYORUM

Başkan Sezer'in ardından sözü alan Gölcük Kaymakam Vekili Ahmet Narinoğlu ise yaptığı konuşmada, "Bizim atalarımız daha Orta Asya'dan Anadolu topraklarına geldiği 1000, 1500 yıllık serüvende sanatla iç içe yaşadılar. Geldikleri toplumların sanatlarını da aldılar ve Anadolu'ya geldikleri zaman buradaki sanatla ve kültürle de tanıştılar. Bu coğrafya medeniyetlerin kültürlerin üst üste biriktiği bir hazine değerindedir. Bugün bu sanatlar gün yüzüne çıkarılmaya ve yaşatılmaya çalışılmaktadır. Kırkyama çalışması da bunun en güzel örneğidir. Yama, kırkyama aynı zamanda bizim tarihimizde yoksulluğu ve ekonomik sıkıntıları anlatır. Esasen eskiler bilir ama gençler de duysunlar. Bizim geçmişimizde üç şeye para verilirdi. Gaza, beze ve tuza. İşte bez dediği şey Anadolu insanının kendisinin ilmek ilmek dokuduğu, el emeği göz nuru kattığı ürünlerdir, kırkyamadır. Bugün bu şenlikle biz tarihimizi yaşatmış oluyoruz. Gölcük Belediyesi bu konuda çok önemli bir sanat etkinliğine imza atıyor ve uluslararası el sanatları festivaline doğru adım adım ilerliyor. Ben Gölcük Belediye Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyor, katılan tüm sanatçılara başarılar diliyorum" dedi.

KIRKYAMA DÜNYA'DA ÇOK İYİ TANINIYOR

Son konuşmayı UNESCO Milli Komisyonu Başkanı Prof.Dr.Öcal Oğuz yaptı ve şunları söyledi: "UNESCO sanatçıların geleceği inşasında barış ve diyalog içerisinde yaşamasında daha hassas ve daha duyarlı toplumlar yaratılmasındaki rolünü bilerek, görerek sanatın desteklenmesi noktasında birçok faaliyete imza atıyor. Kırıkyama bir ihtiyaç ve tasarruftan doğmuş olsa da, bugün artık özgün bir sanat alanı olarak Dünya'da çok iyi tanınıyor. Bugün Dünya'da açlık çeken ülkeler var, Afrika yanı başımızda. Biz aslında kırkyama yaparken, Afrika'da bir lokma yemeğe muhtaç insanları düşündüğümüzü de hissettirmeliyiz. Kırkyama'ya atılan her dikiş böyle bir duyguya sahip olmalı. Gölcük'ün bu kırkyama heyecanına, duyarlılığına yıllardan beri destek olmamızın arkasında, insanlığın bu büyük erdemini kucaklıyor olması yatıyor" diyerek sözlerini noktaladı.

DESTEK PLAKETLERİ TAKDİM EDİLDİ

Protokol konuşmalarının ardından festivale katkılarından dolayı İzmit Halk Eğitim Müdürü Zeki Kalaç ve Gölcük Halk Eğitim Müdürü Orhan Temiz'e, Kaymakam Vekili Ahmet Narinoğlu tarafından teşekkür plaketi verildi. Desteklerinden dolayı UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof.Dr.Öcal Oğuz'a veAnkara Halk Kültürü ve Sanatı Araştırma Merkezi Başkanı Ahmet Şenol'a da Başkan Ali Yıldırım Sezer tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Gölcük Belediyesi 1.Ulusal Kırkyama Yarışması'nda dereceye giren 1.olan Aliye Bayraktar'a, 2.olan Rüveyda Erdem'e, 3.olan Gülserin Sağır'da sertifikaları ve ödülleri Başkan Ali Yıldırım Sezer tarafındanverildi. Son olarakta yarışmada jüri üyeliği yapan isimlere plaket takdim edildi ve ardından protokol üyeleri sergi alanını gezdi ve 10.Uluslararası Kırkyama Şenliği resmi açılış programı son buldu. Kırkyama Şenliği etkinlikleri hafta sonu boyunca Değirmendere Çınarlık Meydanı'nda devam edecek