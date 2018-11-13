Uluslararası Kış Sporları Gelişim Kampı Tamamlandı

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından Dubai
'de düzenlenen Uluslararası Kış Sporları Gelişim Kampı sona erdi. Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yapay kayak merkezi Ski Dubai'de gerçekleştirilen gelişim kampında, 12 ülkeden 40 sporcu yer aldı. Paralimpik kış sporlarının tanıtılması ve geliştirilmesinin amaçlandığı kampa, Türkiye'yi temsilen sporcular Mehmet Çekiç ve Harun Mut
ile antrenör Fevzi Canıbek katıldı. Beş gün süren organizasyonda antrenörlere paralimpik kayak branşı ile ilgili teorik bilgiler ve antrenman öğretim metotları aktarıldı.
Birçok sporcunun pratik çalışmalar yaptığı Dubai kampı sonunda yarışlar düzenlendi. Paralimpik kayak yarışına Türkiye'nin yanı sıra Japonya
, Ukrayna
, İran
, Avustralya
, Azerbaycan
, Bulgaristan
, Ermenistan
ve Angola
olmak üzere toplam 9 ülke katıldı. Sporcuların toplam 3 iniş yaptığı mücadelede, milli sporcu Mehmet Çekiç üçüncü oldu. Yarışta Japonya birinci, İran ikinci sırada yer aldı.
Kampta yer alan 18 yaşındaki Harun Mut'a Paralimpik Komite (IPC Para Skiing) tarafından ilk kez uluslararası sınıflandırma yapıldı. Ölçümler sonucunda milli sporcu, uluslararası turnuvalara katılma hakkı kazandı.