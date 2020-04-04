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Uluslararası Koordinasyon Grubu'ndan Kovid-19'la mücadelede eş güdüm kararı

Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun Kıdemli Memurlar Toplantısı'nda, vatandaşların ülkelerine dönüşleri, tıbbi malzeme tedariki, ülke ekonomileri, toplumların işlemeye devam etmesi ve krizden etkilenebilecek...

04.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:12
Uluslararası Koordinasyon Grubu'ndan Kovid-19'la mücadelede eş güdüm kararı
Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun Kıdemli Memurlar Toplantısı'nda, vatandaşların ülkelerine dönüşleri, tıbbi malzeme tedariki, ülke ekonomileri, toplumların işlemeye devam etmesi ve krizden etkilenebilecek kırılgan gruplar ile ülkelere yardım edilmesi hususlarında eş güdüm yapılmasına karar verildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 kriziyle bağlantılı olarak uluslararası dayanışmayı artırmak amacıyla "Uluslararası Koordinasyon Grubu" adı altında bir grup oluşturulduğu ve Türkiye 'nin bu gruba üye olduğu ifade edildi.
Söz konusu grubun son toplantısında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun teklifiyle, "Kıdemli Memurlar Grubu"nun oluşturulduğuna işaret edilen açıklamada, bu grubun ilk toplantısını 2 Nisan'da telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği belirtildi.
Kovid-19'la mücadelede eşgüdüm yapılması kararlaştırıldı
Toplantıya, Türkiye'nin yanı sıra Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, Meksika, Fas, Peru, Güney Kore ve İngiltere'den katılım sağlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Toplantıda, Bakanımızın (Çavuşoğlu) talimatıyla, bakanlığımız bünyesinde yeni bir yapılanmaya giderek kurduğumuz 'Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin çalışmaları hakkında bilgi verilmiş ve tecrübelerimiz aktarılmıştır.
Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun Kıdemli Memurlar Toplantısı'nda, vatandaşların ülkelerine dönüşleri, tıbbi malzeme tedariki, ülke ekonomileri, toplumların işlemeye devam etmesi ve krizden etkilenebilecek kırılgan gruplar ile ülkelere yardım edilmesi hususlarında eş güdüm yapılmasına karar verilmiştir."
Açıklamada, gelecek hafta yapılması öngörülen Uluslararası Koordinasyon Grubu Bakanlar Toplantısı'nda da uluslararası iş birliği hususlarının ele alınmaya devam edileceğine dikkat çekildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Güncel
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