21 Kasım 2018 Çarşamba 09:31



21 Kasım 2018 Çarşamba 09:31

Tekstil sektöründe tasarım, inovasyon ve katma değerli ürün ihracatını artırmak amacıyla düzenlenen "13. Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu.İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) desteği ile bu sene 13'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması"nda genç tasarımcılar yarıştı.Yarışmada; Aslı Filinta, Berrin Zorlu, Beyza Uyanoğlu, Buket Özkalfalar Barut, Canan Hancıoğlu, Fatih Bilici, Feryal Gülman, Fırat Neziroğlu, Gizem Esendemir, Gülben Ergen, Gözde Sarar, İvana Sert, Nihat Odabaşı, Ruken Mızraklı, Sedef Çalarkan, Sema Güral Sürmeli, Sinem Kınran Parlak, Siren Ertan, Sitare Kalyoncuoğlu, Süleyman Orakçıoğlu, Yalçın Ayaydın, Yıldırım Mayruk, Zekeriya Tanrıverdi gibi isimler jüri üyeliği yaptı.Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonrasında birinci İpek Aslanboy, ikinci Ayşe Durmaz üçüncü Hümeyra Yılmaz oldu.Yarışmanın birincisi 60 bin TL, ikincisi 30 bin TL, üçüncüsü 15 bin TL ve yurt dışı eğitim ödülünün sahibi oldu. Ayrıca yarışmanın finalistlerine tasarımlarına katkıda bulunmak amacıyla dikiş makinesi de hediye edildi."143 öğrencinin yurt dışında eğitimlerini destekliyoruz"Ödül töreninin açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, güçlü ekonominin lokomotifinin ihracat olduğunu anımsatarak, "İhracatın gözbebeği de tekstil sektörü. Ülkemizin ekonomisini büyümesi anlamında katma değerli ürünlere ihtiyacımız var. 1,4 milyon dolar tasarım için teşvik veriyoruz. Tasarımda desteklediğimiz yaklaşık 500 firma var. Toplamda 143 öğrencinin de yurt dışında eğitimlerini destekliyoruz. Bu yarışmada ödül alan gençlerin yurt dışında eğitimlerini de biz karşılayacağız." diye konuştu.TİM Başkanı İsmail Gülle de şunları kaydetti:"Geldiğimiz noktada aldığımız yol gerçekten çok büyük. Türkiye olarak gideceğimiz yolu biliyoruz ve bu yolda çok mesafe kaydettik. Katma değerli ürünlerle değer yaratmaya devam ediyoruz. Bu ülkenin geleceği; tasarımda, Ar-Ge'de, inovasyonda... Ülkemizin bunu yapacak alt yapısı, kadroları, üniversiteleri ve gençleri var. Ülkemizin hedeflerini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışan ihracatçılarız. İhracat bu ülkenin geleceği."İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ise sektör için Ar-Ge, tasarım ve inovasyonun büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Tasarımın gücü de ancak ve ancak eğitimli insan kaynağı ile ölçülür. Ürünlerde katma değeri, sadece sahip olduğunuz yeni makinalar değil, eğitimli insan kaynağı da yaratır. Sektörümüz tasarımı tüketen değil, üreten bir sektör konumunda." şeklinde konuştu.Öksüz, Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir katma değerle ihracat gerçekleştirdiklerini aktararak, "Bunu da markalaşmaya, tasarıma ve tasarımcıya verdiğimiz önemle elde ediyoruz. Cari fazla veren bir sektör olarak ülke ekonomimize çok ciddi bir katkı sağlıyoruz." yorumunu yaptı.Dünyanın en büyük beşinci kumaş tedarikçisi olduklarını vurgulayan Öksüz, şu değerlendirmelerde bulundu:"Dünyanın en büyük beşinci, Avrupa Birliği'nin en büyük ikinci kumaş tedarikçisi olan sektörümüz, aynı zamanda AB'deki en büyük rakibimiz Çin'in yaklaşık 2 katı birim fiyatla AB'ye ihracat gerçekleştiriyor. Tasarımcılarımızın ve tasarım gücümüzün bu başarıdaki payı çok yüksek. İTHİB olarak gerçekleştirdiğimiz tasarım yarışmaları ile Türkiye'nin küresel rekabet gücüne güç katmakta kararlıyız. Uluslararası alanda gerçekleştirdiğimiz tasarım yarışmamız; İtalya, Almanya, ABD, Filistin, İngiltere ve Rusya başta olmak üzere 10'dan fazla ülkeden yaklaşık 60 yabancı başvuru aldı. Bu da sektörümüzün dünya genelinde gördüğü büyük ilginin ve yarışmamızın uluslararası bilinirliğinin en açık kanıtı."