Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı ve 87'nci Dil Bayramı kutlanacak

İslamiyet dönemi Türk edebiyatının ve Karahanlı Türkçesi'nin ilk büyük eseri olan Kutadgu Bilig'in Yusuf Has Hacip tarafından yazılışının 950'nci yıl dönümü, "2019 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri" arasına alındı.



"2019 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri" kapsamına; Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı ve 87'nci Dil Bayramı Kutlaması İslamiyet dönemi Türk edebiyatının ve Karahanlı Türkçesi'nin ilk büyük eseri olan Kutadgu Bilig'in Yusuf Has Hacip tarafından yazılışının 950'nci yıl dönümü alındı. Bu vesileyle Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Dil Kurumu tarafından 26-28 Eylül tarihlerinde Ankara Başkent Öğretmenevinde Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı düzenlenecek. Kurultay'ın açılış günü, Dil Bayramı'nın 87'nci yıl dönümüne denk getirildi. Böylece Kurultay'ın açılış töreninde 87'nci Dil Bayramı kutlaması da yapılacak. Kurultay'da Yusuf Has Hacip ve eseri Kutadgu Bilig ana konusu etrafında başta dil olmak üzere edebiyat, tarih, kültür ve diğer ilgili alanlarda Türkiye dahil 15 ülkeden 133 bildiri sunulacak.



Kurultay'ın açılış töreninde Türk Dil Kurumunun ev sahipliğinde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Uluslararası Türk Akademisi ve TÜRKSOY da yer alacak. Böylece Türk kültürü üzerine çalışan uluslararası kuruluşlar ile iş birliği kurulacaktır. Ayrıca Azerbaycan Milletvekili Prof. Dr. İsa Habibbeyli de protokol konuşmalarında yer alarak Kutadgu Bilig'in ortak kültür mirasımız açısından önemini vurgulayacak. Protokol konuşmalarından sonra program İrfan Gürdal'ın Türk Dil Kurumu için hazırladığı "Türkçenin Tuğları" adlı albümünden seslendireceği eserler ile devam edecek, ardından Türkçe'nin emektarlarından Prof. Dr. Zeynep Korkmaz'ın açılış konferansı ile hem 87'nci Dil Bayramı kutlanacak hem de Kutadgu Bilig'in Türk dili tarihindeki yeri ele alınacak. Korkmaz'ın konferansını TÜRKSOY'un 'Türk Dünyası Karma Resim Sergisi'nin açılışı takip edecek.



Kurultay'da Ord. Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat adına torunu Osman Bangoğlu'na ve ayrıca Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ ile İrfan GÜRDAL'a "Türk Diline Hizmet Ödülü" verilecek.



Üç gün sürecek olan Kurultay'ın kapanış oturumu 28 Eylül Cumartesi günü yapılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA