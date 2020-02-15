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Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası Antalya'da yapıldı

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası'nda, CK Enerji'nin destek verdiği Nükhet Atılgan ve Boran Karataş dört gümüş madalya kazandı.

15.02.2020 14:57 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:57Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası Antalya'da yapıldı
Yüzme Federasyonu tarafından 'da düzenlenen Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası'nda, CK Enerji'nin destek verdiği Nükhet Atılgan ve Boran dört gümüş madalya kazandı.

Türkiye'nin birçok kenti ve çeşitli ülkelerden gelen yüzücüleri buluşturan Uluslararası Masterlar Kış Şampiyonası Antalya'da yapıldı. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından gerçekleştirilen şampiyonadan CK Enerji'nin sponsorluk desteği verdiği Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Kulübü Master Yüzücüler Takımı'ndan Nükhet Atılgan ve Boran Karataş da şampiyonada yer aldı.

Oldukça heyecanlı geçen yarışlarda Nükhet Atılgan, kadınlar 100 metre kelebek ile kadınlar 400 metre karışık kategorisinde ikinci olarak iki gümüş madalya birden kazandı. Boran Karataş ise erkekler 100 metre kurbağa ile erkekler 400 metre serbest olmak üzere iki kategoride ikinci olarak peş peşe iki gümüş madalya aldı. - İSTANBUL

Türkiye, Karataş, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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