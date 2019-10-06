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Uluslararası Masterler ve Veteranlar Futbol Turnuvası

Ordu Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Masterler ve Veteranlar 4'lü Futbol Turnuvası sona erdi.

06.10.2019 20:24Uluslararası Masterler ve Veteranlar Futbol Turnuvası
Ordu Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Masterler ve Veteranlar 4'lü Futbol Turnuvası sona erdi.
19 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilen turnuvanın finalinde Moldova ile Romanya karşılaştı.
Karşılaşmayı 6-3 kazanan Moldova, turnuvanın birincisi oldu.
Final maçının ardından düzenlenen törende Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adem Atik, Moldova ekibine kupasını takdim etti.
Öte yandan Türkiye, Fatsa Şehir Stadı'nda yapılan maçta Bulgaristan'ı 1-0 yenerek turnuvayı üçüncü tamamladı.

Moldova, Futbol, Ordu, Spor

Kaynak: AA

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