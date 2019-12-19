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Uluslararası Medikal Fitness ve Düzeltici Egzersiz Kongresi İstanbul'da yapıldı

İstanbul'da düzenlenen 2. Uluslararası Medikal Fitness ve Düzeltici Egzersiz Kongresi'nde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, kireçlenme ve kronik iltihaplı romatizmadaki medikal egzersiz tedavisi hakkında bilgi verdi.

19.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:34Uluslararası Medikal Fitness ve Düzeltici Egzersiz Kongresi İstanbul'da yapıldı
'da düzenlenen 2. Uluslararası Medikal Fitness ve Düzeltici Egzersiz Kongresi'nde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, kireçlenme ve kronik iltihaplı romatizmadaki medikal egzersiz tedavisi hakkında bilgi verdi.

Dünyanın dört bir yanından konusunda uzman akademisyenler, tıp doktorları, fitness antrenörleri, fizyologları, hareket bilimcileri, fizyoterapistler uluslararası kongrede bir araya geldi. Kongrede egzersizin insan vücudundaki etki mekanizmaları, çeşitli rahatsızlıklardaki medikal egzersizin programlanması ve yararları hakkında bilgi verildi.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, kireçlenme ve kronik iltihaplı romatizma hastalarında egzersiz tedavisinin önemi, nasıl uygulanacağı, nelere dikkat edilmesi konusunda bilgilerini paylaştı. Hastalıkların farklı evre ve derecelerine göre düzenli medikal egzersiz tedavisinin farklı uygulanması gerektiğini belirten Dr. Şahabettinoğlu, "Medikal egzersiz tedavisinin doğru yapılması çok önemlidir. Kişilerin eklem hareket açıklığı, aerobik kapasiteleri, kas yapıları ve var olan rahatsızlıkları Farklıdır. Rastgele egzersiz yaptırmak ciddi sakatlık ya da hastalıkların alevlenmesi, ilerlemesi gibi istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Bu programlar kişiye özel programlanmalıdır. Dikkatli ve bilinçli bir şekilde uygulandıklarında başarılı sonuçlar alınır. Hastaların aerobik kapasiteleri, kas güçleri ve fiziksel aktiviteleri artar. Anksiete ve yorgunlukları ile ağrı kesici ilaç tüketimi azalır, motivasyon ve yaşam kaliteleri artar" dedi.

Her zaman olduğu gibi medikal ve düzeltici egzersiz programlarının multidisipliner bir kontrol ve yaklaşımla uygulanmasının önemini vurgulayan Dr. Şahabettinoğlu, bu egzersiz programlarını yönlendiren ve kişiye özel olarak belirleyen doktor, fizyoterapist, medikal egzersiz uzmanlarının koordineli çalışmasının tedavide başarıyı getireceğine dikkat çekti. - BURSA

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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