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Uluslararası Medya Eğitim Kampı

Anadolu Ajansı Haber Akademisi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde Samsun'da düzenlenen "Uluslararası Medya Eğitim Kampı" sürüyor.

24.09.2019 15:32Uluslararası Medya Eğitim Kampı
Anadolu Ajansı Haber Akademisi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde Samsun'da düzenlenen "Uluslararası Medya Eğitim Kampı" sürüyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığının Samsun'daki 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen eğitime, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin saygın üniversitelerinde medyayla ilgili bölümlerde öğrenimine devam eden 150 genç katılıyor.
İkinci dönem ikinci grup eğitiminde AA İngilizce muhabiri Rabia İclal Turan, katılımcıları sosyal medya uygulamaları konusunda bilgilendirdi.
İngilizce olarak 29 Eylül'e kadar sürecek eğitimde genç medya mensubu adaylarının teknik kabiliyetlerinin artırılması ve mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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